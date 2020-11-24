شحنة مخدر في اسماك
شحنة مخدر في اسماك
Videoحياتنا

“شاهد” فيديو صادم من الكويت وهذا ما فاجأ به وافد إيراني رجال الشرطة في موقف عجيب ونادر!

كتب وطن
0

فاجأ وافد إيراني السلطات الكويتية بتصرف غريب عندما ذهب إلى شرطة، ليبلغ عن شحنة سمك مريبة وصلته من وشك بأمرها.

 

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الراي” المحلية فقد أعلنت الإدارة العامة للجمارك في ، عن العثور على كميات من ”، محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران إلى البلاد، وفتح تحقيق بذلك لكشف الملابسات.

 

 

كما أشارت الصحيفة إلى أن “إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها، ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها، واحتوائها على أكياس مدورة.

 

فتوجه الوافد الإيراني إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية”.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر الأمني أن “الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة، اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، وتم تسجيل محضر.

 

وأحيلت كمية المخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

كويتي لم يشم رائحة الرجولة يقتحم منزل حماته لقتل زوجته الهاربة وهذا ما حدث في اللحظة…

حياتنا

 هتف بأعلى صوته “انتم كفار”.. كويتي يطعن رجلا شرطة عندما طلبا منه هويته…

الهدهد

خبر عكر مزاج “التائهين في الأرض”.. طيار كويتي يتولى مسؤولية نقل كأس…

تقارير

هذا ليس اللقاء الأول.. صحيفة تفجر مفاجأة حول لقاء نتنياهو ابن سلمان وهؤلاء من سربوا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.