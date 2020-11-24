“شاهد” فيديو صادم من الكويت وهذا ما فاجأ به وافد إيراني رجال الشرطة في موقف عجيب ونادر!

فاجأ وافد إيراني السلطات الكويتية بتصرف غريب عندما ذهب إلى مخفر شرطة، ليبلغ عن شحنة سمك مريبة وصلته من إيران وشك بأمرها.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الراي” المحلية فقد أعلنت الإدارة العامة للجمارك في الكويت، عن العثور على كميات من مخدر “الشبو”، محشوة في شحنة أسماك قادمة من إيران إلى البلاد، وفتح تحقيق بذلك لكشف الملابسات.

فيديو / رجال جمارك الشحن الجوي يتمكنون من ضبط أسماك واردة من إيران وبداخلها كمية من المخدرات. pic.twitter.com/eNvMFNwecj — المجلس (@Almajlliss) November 24, 2020

كما أشارت الصحيفة إلى أن “إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها، ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها، واحتوائها على أكياس مدورة.

فتوجه الوافد الإيراني إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر الأمني أن “الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة، اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، وتم تسجيل محضر.

وأحيلت كمية المخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

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