“مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء العار الذي جمع ابن سلمان بـ نتنياهو وهذا موعد انبطاح المراهق

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” تفاصيل خطيرة تتعلق بلقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم السعودية أمس الأحد.

وقال مجتهد، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن اجتماع نتنياهو وابن سلمان وبومبيو ليس من أجل التطبيع بل لأجل ضرب إيران بالمبررات التالية: أولها منع استعادة النشاط النووي بسبب استئناف الاتفاق بعد بايدن، والثاني تدميرها اقتصاديا حتى لا تتقوى بسبب رفع الحصار بعد بايدن، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي هو إشغال الأمريكان عن حيل ترامب في البقاء في المنصب.

اجتماع نتنياهو وابن سلمان وبومبيو ليس من أجل التطبيع بل لأجل ضرب إيران

بالمبررات التالية

١) منع استعادة النشاط النووي بسبب استئناف الاتفاق بعد بايدن

٢) تدميرها اقتصاديا حتى لا تتقوى بسبب رفع الحصار بعد بايدن

السبب الحقيقي هو إشغال الأمريكان عن حيل ترمب في البقاء في المنصب — مجتهد (@mujtahidd) November 23, 2020

وأضاف مجتهد: “ونظراً لرفض المؤسسات الأمريكية والشعب الأمريكي لفكرة الدخول في حرب مع إيران فالخطة ستكون مبادرة من إسرائيل لضرب المنشآت النووية فترد إيران فتضطر أمريكا للدفاع عن إسرائيل أو عن مصالحها وحينها لن يعترض أحد على دخول أمريكا الحرب”.

ونظرا لرفض المؤسسات الأمريكية والشعب الأمريكي لفكرة الدخول في حرب مع إيران فالخطة ستكون مبادرة من إسرائيل لضرب المنشآت النووية فترد إيران فتضطر أمريكا للدفاع عن إسرائيل أو عن مصالحها وحينها لن يعترض أحد على دخول أمريكا الحرب — مجتهد (@mujtahidd) November 23, 2020

وتابع: “هذا لا يعني أن الخطة سيتم تنفيذها بسهولة بل هناك عقبات داخل وزارة الدفاع الأمريكية وداخل إسرائيل ربما تؤدي لعدم تنفيذها أما التطبيع فعلى الارجح لن يتم إلا بعد استلام بايدن”.

هذا لا يعني أن الخطة سيتم تنفيذها بسهولة بل هناك عقبات داخل وزارة الدفاع الأمريكية وداخل إسرائيل ربما تؤدي لعدم تنفيذها أما التطبيع فعلى الارجح لن يتم إلا بعد استلام بايدن — مجتهد (@mujtahidd) November 23, 2020

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، الإثنين، عن أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه سراً أمس الأحد إلى مدينة نيوم في السعودية .

ووفق موقع “والا” الإخباري العبري، فقد عقد “نتنياهو” اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما اورده “والا” لكنه لم ينفِ ذلك.

سبق هذا الكشف، انّ ذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ رحلة جوية أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة نيوم في السعودية، مشيرةً إلى أنه بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون.

وفي ذلك الوقت كان هناك خطاب من بومبيو وبن سلمان، وقالت القناة: “إما أن بومبيو طلب شحنة أخرى من نبيذ مستوطنة (بساغوت) قرب مدينة رام الله، أو أن نتنياهو ويوسي كوهين طاروا لشرب القهوة مع محمد بن سلمان”.

أما الطائرة التي اقلت نتنياهو ورئيس الموساد فهي طائرة تنفيذية خاصة وهي لرجل الاعمال الإسرائيلي (اودي اينجل) وتستخدم لعقد اجتماعات سرية بشأن “اتفاقيات التطبيع”.

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