بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان
بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان
تقارير

“مجتهد” يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء العار الذي جمع ابن سلمان بـ نتنياهو وهذا موعد انبطاح المراهق

كتب Author 2
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كشف المغرد السعودي الشهير “” تفاصيل خطيرة تتعلق بلقاء ولي العهد السعودي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير الخارجية الأمريكي ، في مدينة السعودية أمس الأحد.

 

وقال مجتهد، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن اجتماع نتنياهو وابن سلمان وبومبيو ليس من أجل بل لأجل ضرب بالمبررات التالية: أولها منع استعادة النشاط النووي بسبب استئناف الاتفاق بعد ، والثاني تدميرها اقتصاديا حتى لا تتقوى بسبب رفع الحصار بعد بايدن، مشيراً إلى أن السبب الحقيقي هو إشغال الأمريكان عن حيل ترامب في البقاء في المنصب.

 

وأضاف مجتهد: “ونظراً لرفض المؤسسات الأمريكية والشعب الأمريكي لفكرة الدخول في حرب مع إيران فالخطة ستكون مبادرة من لضرب المنشآت النووية فترد إيران فتضطر أمريكا للدفاع عن إسرائيل أو عن مصالحها وحينها لن يعترض أحد على دخول أمريكا الحرب”.

 

وتابع: “هذا لا يعني أن الخطة سيتم تنفيذها بسهولة بل هناك عقبات داخل وداخل إسرائيل ربما تؤدي لعدم تنفيذها أما التطبيع فعلى الارجح لن يتم إلا بعد استلام بايدن”.

 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامٍ عبرية، الإثنين، عن أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي توجه سراً أمس الأحد إلى مدينة نيوم في السعودية .

 

ووفق موقع “والا” الإخباري العبري، فقد عقد “نتنياهو” اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورافق “نتنياهو” في الرحلة السرية، رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين نتنياهو.

 

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على ما اورده “والا” لكنه لم ينفِ ذلك.

 

سبق هذا الكشف، انّ ذكرت قناة “كان” العبرية، أنّ رحلة جوية أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى مدينة نيوم في السعودية، مشيرةً إلى أنه بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون.

 

وفي ذلك الوقت كان هناك خطاب من بومبيو وبن سلمان، وقالت القناة: “إما أن بومبيو طلب شحنة أخرى من نبيذ مستوطنة (بساغوت) قرب مدينة رام الله، أو أن نتنياهو ويوسي كوهين طاروا لشرب القهوة مع محمد بن سلمان”.

 

أما الطائرة التي اقلت نتنياهو ورئيس الموساد فهي طائرة تنفيذية خاصة وهي لرجل الاعمال الإسرائيلي (اودي اينجل) وتستخدم لعقد اجتماعات سرية بشأن “اتفاقيات التطبيع”.

 

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