قاذفة B52
قاذفة B52
الهدهد

كاتب عُماني يشكك في قدرة ” B52″ على تدمير المواقع النووية الإيرانية وهذا ما قاله لزعماء العرب فاحترسوا!

كتب Author 2
0

شكك الكاتب العماني البارز، ، في قدرة قاذفة القنابل الامريكية “بي 52” على تدمير ، مشيراً إلى أنها لم تأت للخليج العربي من أجل هذه المهمة.

 

وقال المحرمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “ لم تأت لتدمير المواقع النووية الإيرانية فهي تعاني من تصميمها العتيق في عام ١٩٥٢ ولا تطير أكثر من ٥٥ ألف قدم مما يجعلها في مرمى صواريخ S300 الروسية التي تملكها وقامت بتطويرها”.

 

وأضاف المحرمي: “بالتالي فأي هجوم بهذه الطائرات على إيران محكوم بالفشل؛ الـ B52 جاءت لابتزاز الحكام العرب”.

 

يأتي ذلك تعليقاً على نشر قاذفات “B-52” في ، أول أمس السبت، وذلك في إطار التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية شن وإسرائيل عملية عسكرية ضد طهران وبرنامجها النووي.

 

وقالت ، إن أطقم قاذفات “B-52” بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار في مهلة قصيرة من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء وحلفائها، مبينةً أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

 

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي طلب، خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي، خيارات لمهاجمة إيران.

 

ووفقاً لهذه التقارير فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم ثنوه عن فكرة تنفيذ .

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

سياسي كويتي يحذر “خيالة العشائر” في الخليج إذا وجهت ضربة عسكرية ضد…

الهدهد

“شاهد” ما توقعه ميشال حايك وأصاب اللبنانيين بالصدمة.. هذا ما قاله مطلع…

الهدهد

هكذا كان يتحرش بالنساء وفضحته ممثلة إباحية.. هل يواجه ترامب السجن بعد انتهاء ولايته…

الهدهد

“شاهد” فيديو محرج للملك محمد السادس من قلب المغرب وهذا ما حدث أمام…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.