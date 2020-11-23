كاتب عُماني يشكك في قدرة ” B52″ على تدمير المواقع النووية الإيرانية وهذا ما قاله لزعماء العرب فاحترسوا!

شكك الكاتب العماني البارز، زكريا المحرمي، في قدرة قاذفة القنابل الامريكية “بي 52” على تدمير المواقع النووية الإيرانية، مشيراً إلى أنها لم تأت للخليج العربي من أجل هذه المهمة.

وقال المحرمي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قاذفة B52 لم تأت لتدمير المواقع النووية الإيرانية فهي تعاني من تصميمها العتيق في عام ١٩٥٢ ولا تطير أكثر من ٥٥ ألف قدم مما يجعلها في مرمى صواريخ S300 الروسية التي تملكها إيران وقامت بتطويرها”.

وأضاف المحرمي: “بالتالي فأي هجوم بهذه الطائرات على إيران محكوم بالفشل؛ الـ B52 جاءت لابتزاز الحكام العرب”.

قاذفة B52 لم تأت لتدمير المواقع النووية الإيرانية فهي تعاني من تصميمها العتيق في عام ١٩٥٢ ولا تطير أكثر من ٥٥ ألف قدم مما يجعلها في مرمى صواريخ S300 الروسية التي تملكها إيران وقامت بتطويرها، بالتالي فأي هجوم بهذه الطائرات على إيران محكوم بالفشل؛ الـ B52 جاءت لابتزاز الحكام العرب pic.twitter.com/xISUTDmECT — زكريا المحرمي (@almuharrmi) November 23, 2020

يأتي ذلك تعليقاً على نشر القيادة المركزية للجيش الأمريكي قاذفات “B-52” في الشرق الأوسط، أول أمس السبت، وذلك في إطار التقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية شن أمريكا وإسرائيل عملية عسكرية ضد طهران وبرنامجها النووي.

وقالت القيادة المركزية، إن أطقم قاذفات “B-52” بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار في مهلة قصيرة من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، مبينةً أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب، خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي، خيارات لمهاجمة إيران.

ووفقاً لهذه التقارير فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم ثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

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