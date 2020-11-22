جريمة هي الأولى من نوعها في الكويت لم يتجرأ عليها إلا المصريون واستنفار أمني لاستئصال شأفتهم

شددت السلطات الكويتية إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية، بعد اكتشاف تهريب مواد تموينية مدعومة من الكويت إلى مصر، في جريمة غريبة غير مسبوقة.

وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري، إن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة على المنافذ في الكويت خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيرا إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل المواد المخالفة.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية من الكويت إلى مصر، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع الداخلية عن القبض على عصابات تقوم بتهريب التموين.

ويشار إلى أنه مع اندلاع الأزمة قبل أشهر، فتحت وزارة التجارة الكويتية 3 جبهات لمحاصرة عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، فكانت الجبهة الأولى مداهمة مراكز توزيع المواد التموينية والثانية تكثيف الرقابة على شركات الشحن البري، والثالثة التفتيش على الأسواق الموازية، لمنع خروج تلك المواد التموينية خارج البلاد.

وكانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، قالت في تصريحات سابقة إن حل تهريب مواد التموين يكمن في الاستغناء عن العمالة المصرية في إدارة التموين والاستعانة بالكويتيين والمتقاعدين تحديداً.

وقالت الهاشم لصحيفة «الراي» حينها: «إن وزارة التجارة مطالبة بوضع نظام آلي دقيق وصارم فى احتساب الكميات بالذات لبعض الأسر التي لا تشتري كل احتياجاتها للشهر لأن الفائض يذهب إلى العمالة المصرية والبنغالية، ويتم بيعه فى جليب الشيوخ وخيطــــان ويتــــم تهريبه إلى بلدهم».

وأكدت أنها حذرت وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مرات عدة من هذا الأمر قائلة له، إن «اللعب» فى التموين بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه وبات «غير طبيعي»، مطالبة بتحديد شرائح من يستحق التموين فعلاً وقد أثرْت ذلك مراراً، فلا يعقل أن أصحاب الدخول العليا تتساوى مع الطبقة المتوسطة أو مع من يعتمد على راتبه الشهري أولاً بأول.

وكشفت السلطات الكويتية مؤخرا عن عمليات تهريب للسلع التموينية من داخل البلاد عبر شركات شحن، ورصدت اتصالات بين سائقين مصريين وشخصيات كويتية أثناء عملية النقل على الحدود.

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