“ستحكي عنك كل بيروت”.. عراقي لم يشم رائحة الرجولة ينتقم من زوجته اللبنانية بـ”أفلام إباحية”!

انتقم رجل عراقي من زوجته اللبنانية بعد تزايد الخلافات بينهما وطلبها الطلاق، بطريقة شيطانية دفعتها إلى التوجه للقضاء لحماية نفسها بعدما هدّدها بالقيام بعمل ما “ستحكي عنه كلّ بيروت”.

لم يرُق للزوج العراقي طلب زوجته اللبنانية الانفصال، فقرّر الإنتقام منها. وهددها في البداية بالقتل والإيذاء وتشويه وجهها. وحين تجاهلت تهديداته، أرسل صورة فاضحة لجسدها إلى ذويها وذيّلها بعبارة: “إنتظروا قضية والأفلام الإباحية” (ذاكراً إسم الزوجة).

فسارعت المرأة إلى تقديم شكوى بحق زوجها المقيم معها في لبنان مؤكّدة أنّ زوجها هدّدها بالإنتقام منها. ونشرت وسائل إعلام لبنانية تفاصيل الشكوى التي تقدّمت بها السيدة.

حيث تزوّجت المدعية من المدعى عليه “ج.س” (عراقي الجنسية) خلال العام 2019. إلا أنه وبسبب سوء معاملته لها، طلبت منه الطلاق أثناء تواجدهما في تركيا.

وبعد إنتقالها إلى منزل أهلها تعرض لها بالسباب والشتائم، ما دفعها للإتصال بالقوى الأمنية حيث وقّع تعهّداً بعدم التعرّض لها، إلا أنّه أقدم على الإتصال بالمدعية وتهديدها بالقتل والإيذاء والتشويه، فتقدّمت بشكوى ضدّه.

لم يكتف الزوج بذلك، فقام حينها بمراسلة زميلها في الشركة طالباً منه توقيفها عن العمل تحت طائلة إحراق مبنى الشركة، كما أرسل صورة فاضحة الى والدها وأقاربها زعم أنها تعود الى المدعية ووجه لهم رسائل تهديد.

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وفي التحقيقات الأولية، اعترف الزوج بما نُسب إليه، وأفاد أنّه أرسل رسائل تهديد الى أهلها مفادها أنه سوف يقتلها ويقتل نفسه، وأنه بعث بصورة فاضحة، تعود لزوجته، إلى والدها وعمها وعمّتها كتب

عليها “إنتظروا قضية… والأفلام الإباحية”.

واعتبر قاضي التحقيق في بيروت الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الزوج في 27 تموز الماضي، في قراره الظني. فعل المدعى عليه، لجهة إقدامه على تهديد المدعية بالقتل والتهويل عليها من خلال تهديدها بفضح أمر من شأنه أن ينال من شرفها، وأحاله للمحاكمة امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.

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