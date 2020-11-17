فيديو يهزّ مصر .. شاهد ماذا فعل هذا الشاب وهو عاري من ملابسه مع طفلة وأشعل غضباً واسعاً!

في جريمة أخلاقية هزت مصر، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو لشاب ظهر شبه عاري وهو يُجبر طفلة صغيرة على تدخين سيجارة حشيش .

ووسط حالة الغضب العارم من تصرف الشاب، كشف مصدر أمني مطلع، كواليس الجريمة .

وذكر المصدر أن الفيديو جرى تصويره خارج مصر منذ نحو 9 سنوات، وكان وقتها يبلغ عمر الطفلة قرابة الـ5 أعوام.

وأشار المصدر إلى أن الطفلة هي ابنة زوجة والد الشاب الذي ظهر في الفيديو، وأن والده توفى منذ حوالي عام ونصف، والقضية قيد التحقيقات منذ عدة أشهر.

وجرى إصدار مذكرة استدعاء بحق الشاب ويدعى “إسلام.ا.س”.

وحضر أحد المحامين الموكلين عن المتهم أمام النيابة، للرد على الاتهامات الموجهة لموكله في المحضر الخاص بالواقعة.

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