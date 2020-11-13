أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لطالب عُماني وهو يبحث في أعالي الجبال بولاية الرستاق على إشارة لشبكة الانترنت، جدلاً واسعاً وموجة غضب في صفوف المواطنين العمانيين. الامر الذي دفع هيئة تنظيم الاتصالات العمانية لإصدار بيان عاجل لتوضيح الأمر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، طالب من قرية الدويرات في جبل ضوي بولاية الرستاق يلجأ إلى اعتلاء الجبال لالتقاط الإشارة.

#عمان_لايف | بحثا عن الإنترنت طالب من أحد قرى ولاية #الرستاق يلجأ إلى اعتلاء الجبال لالتقاط الاشارة ، وهيئة تنظيم الاتصالات توضح بأن القرية من ضمن القرى المدرجة في مبادرة آفاق وتتوفربها خدمة الانترنت الثابت عبرالأقمار الصناعية من شركة أوريدو ويمكنهم التقدم لطلب الخدمة من أوريدو pic.twitter.com/3iJKQnRGqJ — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) November 13, 2020

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وقال مصور الفيديو: “هذا الطالب المسكين لديه حصة أون لاين جاء إلى هذا المكان الصعب

من أجل استكمال دراسته واللحاق بالحصة الدراسية”، مشيراً إلى أن المكان قاسي ومتعب

وأنه جاء إليه رغماً عنه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو مستنكرين استمرار أزمة وصول الانترنت لبعض القرى والمنازل، الأمر الذي لا يمكن بعض الطلاب من اللحاق بدروسهم التعليمية.

الاسبوع الماضي صارت عندنا مشكله في شبكة اوريدوا قطر وبعد اصلاح المشكلة قامت اوريدوا قطر بالاعتذار للعملاء وتخفيض فاتورة شهر نوفمبر الي ٥٠ % اتمنى من شركات الاتصالات عندنا تشوف الدول المجاورة وين وصلوا في الخدمات والاسعار — صافي الود (@almughairy143) November 13, 2020

لما حد يقول لهم أنه مافيه شبكة تعابنه مايعجبهم خسارة فلوس بس والله — د. المحبة (@nv4o7daedYqKSSY) November 13, 2020

كانوا في سبات عميق — ♕𝚁 𝙰 𝚂 𝙷 𝙴 𝙳♕ (@RashOo1993) November 13, 2020

الله المستعان — عقار سلطنة عمان السواديف للعقارات (@alqnaaaaas) November 13, 2020

بدورها، ردت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، بالقول، إن القرية من ضمن القرى المدرجة في

مبادرة آفاق وتتوفر بها خدمة الانترنت الثابت عبر الأقمار الصناعية من شركة أوريدو ويمكنهم

التقدم لطلب الخدمة من أوريدو.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة أنها ستعمل على تغطية أهالي القرى المدرجة في مبادرة (آفاق) لتغطية القرى والتجمعات السكانية بخدمات الاتصالات والانترنت عن طريق الأقمار الصناعية بأنه يمكنهم حاليا التقدم بطلب الحصول على الخدمة من الشركة العمانية القطرية للاتصالات.

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