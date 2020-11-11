فتاة سعودية شعرت بألم في بطنها فذهبت للمستشفى وما تم اكتشافه بعدها صادم ولا يتصوره عقل!

في واقعة غريبة وصادمة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام في السعودية، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام فقد تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة لعدة سنوات، حيث راجعت المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة “مؤيد أبو عنق” لصحيفة “عكاظ” المحلية، أن الفتاة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن وعدم احتمال الأكل والشرب.

وتابع أنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة، حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد.

وأضاف أنه أجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة.

وبين المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة، أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني، ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم.

وأشار “أبوعنق” إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

من جانبها لفتت مصادر طبية بالمستشفى، إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.

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