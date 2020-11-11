شمس الكويتية
شمس الكويتية
حياتنا

“شاهد” اعلامي كويتي يتزوج من الفنانة شمس سراً وهذا ما فعلته والدته به عندما رأته برفقتها!

كتب وطن
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أثار الإعلامي الكويتي سخرية بين المتابعين، بعد اعترافه بأنه حلم بارتباطه
بالفنانة دون علم عائلته، وغضبت والدته منه وقامت بضربه وشتمه بسبب ذلك.

 

وبدأ بويابس سرد حلمه بفيديو نشره عبر “” ورصدته “وطن” قائلاً: “يجب أن أتخلص من النوم في وقت الظهر لأنني أحلم بها أحلاماً عجيبة، فاليوم حلمت أنني متزوج من الفنانة شمس الكويتية. وسافرت معها إلى شهر العسل، وأمسكت بنا والدتي متلبسين”.

 

وتابع: “في الحلم تزوجت شمس دون علم عائلتي، وقامت والدتي بحذفي بكعب حذاء في
رأسي، وأمسكت بي في أحد المحلات وهزأتني أمام الناس بأبشع الألفاظ”.

 

وأشار بويابس أنه استيقظ وأراد الاعتذار لوالدته بسبب ماشعره من واقعية الحلم، مضيفاً: “في ساعة وربع بسبب هذا الحلم أصبح لدينا تفكك أسري، وحين استيقظت من النوم، أردت أن أهاتف والدتي وأعتذر لها”.

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وسخر المتابعون من الإعلامي الكويتي، ورجحوا بأنه “يجس نبض” شمس الكويتية تمهيداً لطلبها للزواج فعلاً، بينما سأله آخرون ساخرين ما إذا كان حلماً أم سيناريو لمسلسل كويتي.

 

وسبق أن وجّهت شمس الكويتية رسالةً “غير عادية” الى من يريد الزواج منها .

 

وقالت “شمس” في تغريدةٍ بحسابها في “تويتر”: “انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع انا عندي انفصام في الشخصية و هجنن أمه”.

 

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