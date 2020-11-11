ردت المملكة العربية السعودية، على تحذيرات أطلقتها السفارة الأمريكية لرعاياها في المملكة قبل عدة أيام بشأن هجمات محتملة بالصواريخ، مؤكدةً أنها تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصليات على رأس أولوياتها السعودية.

وقالت رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين: “السعودية أخذت زمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين فيها سواء في العاصمة أو المدن الأخرى”.

وأضافت أبو علي: “المملكة تتبع إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية مضطلعة بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممثلين الدبلوماسيين في المملكة”، حسب قولها.

انتهاكات

وأشارت أبو علي، إلى أن المملكة تعد من الدول الملتزمة باحترام القواعد العرفية التي أصبحت فيما بعد من القواعد المكتوبة التي صاغتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عدد من الاتفاقات الدولية، وإنه لمن المؤسف تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يزال عالقاً في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية وأخرى قنصلية للمملكة من انتهاك لسلامتها وأمنها بما يشكل انتهاكاً صريحاً للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بأمن وحماية وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية”، على حد قولها.

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وتابعت: “بلادي حريصة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية لدرء مثل هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ومن أجل تأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتوضيح التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات”.

الجدير ذكره، أنه في أكتوبر الماضي، حذرت السفارة الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض رعاياها من احتمال وقوع هجمات بالصواريخ والمسيّرات، ودعتهم إلى أن يكونوا في حالة تأهب.

وقالت السفارة في بيان تحذيري عبر موقعها الإلكتروني، نقله حسابها الموثق على “تويتر”، إنها تتعقب “تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة نحو الرياض اليوم”، وحثت مواطنيها “أن يكونوا في حالة تأهب”.

وقدم البيان عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع مثل هذه الهجمات، منها “البحث الفوري عن ساتر حال سماع انفجار أو صوت صفارات الإنذار”.

وحث البيان المواطنين الأمريكيين على “البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة”، حيث أنه وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

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