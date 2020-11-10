سلطان عمان هيثم بن طارق يبعث ببرقية عاجلة إلى محمود عباس.. هذا ما جاء فيها

بعث السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، ببرقية عاجلة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتعزيته بوفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أعرب السلطان هيثم في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواسات. داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأثارت وفاة صائب عريقات صدمةً في الأوساط السياسية عربياً وعالمياً، ونعاه عدد كبير من السياسيين والإعلاميين.

وكان عريقات نقل قبل أسابيع إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالفيروس.

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

ويعد عريقات أحد أبرز القيادات الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات.

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