هيثم بن طارق ومحمود عباس
هيثم بن طارق ومحمود عباس
الهدهد

سلطان عمان هيثم بن طارق يبعث ببرقية عاجلة إلى محمود عباس.. هذا ما جاء فيها

كتب وطن
0

بعث السلطان آل سعيد سلطان ، ببرقية عاجلة إلى رئيس السلطة الفلسطينية لتعزيته بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد أعرب السلطان هيثم في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواسات. داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وأثارت وفاة صائب عريقات صدمةً في الأوساط السياسية عربياً وعالمياً، ونعاه عدد كبير من السياسيين والإعلاميين.

 

وكان عريقات نقل قبل أسابيع إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بالقدس المحتلة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة اصابته بالفيروس.

 

وخضع عريقات، قبل ثلاث سنوات، لعملية زراعة رئة، على يد فريق طبي في مستشفى “إنوفا فيرفاكس” الأمريكي.

 

ويعد عريقات أحد أبرز ، وقاد السياسية مع لأكثر من عقدين، خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل .

 

اقرأ أيضا: جثة فتاة وجدت داخل حاوية قمامة في عمان تثير ضجة كبيرة .. تفاصيل صادمة وهذا ما كشفه التحقيق!

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“سنشتاق إليك”.. تسيبي ليفني تنعى صائب عريقات وتكشف تفاصيل رسالة خاصة…

الهدهد

“أقول لكل إنسان عربي لا تحزن إن الله معنا”.. “شاهد” آخر ما…

الهدهد

فيروس كورونا يُنهي حياة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

الهدهد

بعد ورود “34” طلبا بشكل رسمي.. الحكومة العُمانية تجدد تحذيراتها بشأن صور…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.