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قطر للطيران
الهدهد

“فتح الأجواء السعودية أمام الطيران القطري قريبا”.. حساب شهير يثير الجدل بتغريدة غامضة

كتب وطن
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أثار حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر جدلا واسعا بنشره تغريدة مقتضبة، تخص الأزمة الخليجية والعلاقة بين والسعودية.

 

حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ويتابعه أكثر من 300 ألف شخص على تويتر، تحدث عن فتح أجواء أمام طيران قطري قريبا.

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ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”قريبا فتح الاجواء السعودية امام الطيران القطري.”

 

ولم يتطرق الحساب إلى أي تفاصيل أخرى بشأن ما ذكره، ما اثار حيرة النشطاء واستغرابهم حول هذا الأمر وما جد على الساحة ليكتب هذه المعلومات، التي لم يشر لها أي مصدر رسمي ولا أي وسيلة إعلامية.

 

وتتزامن تغريدة “بدون ظل” مع إعلان فوز بسباق الرئاسة الأمريكية، وتغلبه على الذي كانت تربطه وصهره علاقات قوية بولي العهد .

 

وانتشرت أنباء مؤخرا عن حل قريب للأزمة الخليجية بوساطة عمانية وكويتية. وتحدثت عدة تقارير عن استجابة الملك سلمان لرسائل من أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد في هذا الشأن.

 

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