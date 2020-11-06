“قطر أصابت حكام الإمارات بالجنون” .. “سكاي نيوز” مرعوبة: حمد بن جاسم الرئيس الاميركي المقبل!

أثارت تصريحات للإعلامي اللبناني الموالي للنظام الإماراتي نديم قطيش سخرية واسعة، وذلك بسبب حديثه عن إمكانية تولي رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم رئاسة الولايات المتحدة، في ظل المخاوف الإماراتية السعودية من خسارة دونالد ترامب المنصب.

وضمن تغطيتها للإنتخابات الأمريكية، عبر “قطيش” -محلل سكاي نيوز” عن المخاوف الإماراتية السعودية من إمكانية خسارة ترامب وفوز غريمه جو بايدن، وذلك بطريقة إعلامية ركيكة ومرتبكة.

ورد على خزعبلات نديم قطيش، والتي تأتي إرضاء لأولياء نعمته جاء الناشط المصري، أحمد البقري، الذي قال في تغريدة رصدتها “وطن”: ” “الإعلام الإماراتي” يقول أن #قطر “الصغيرة جدا جدا” هي من ستقود العالم في السنوات الأربع المقبلة! واضح ان الصدمة في عواصم الاستبداد مدوية”.

"الإعلام الإماراتي" يقول أن #قطر "الصغيرة جدا جدا" هي من ستقود العالم في السنوات الأربع المقبلة!

واضح ان الصدمة في عواصم الاستبداد مدوية😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/pXObjulWHG — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) November 6, 2020

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من جانبه، علّق الكاتب القطري البارز جابر الحرمي بالقول: “#الجارة_منهارة .. وضعها النفسي صعب .. #قطر جعلتها ” تهلوس”.

في حين غرّد حساب “كويتي حرّ” بالقول: “اللطم وصل لمرحلة النخاع ، قطر الصغيرة جدا جدا بنظرهم سابقا ، اليوم يقولون انها راح تحكم امريكا حسب قناة سكاي نيوز الاماراتية”.

اللطم وصل لمرحلة النخاع ، قطر الصغيرة جدا جدا بنظرهم سابقا ، اليوم يقولون انها راح تحكم امريكا حسب قناة سكاي نيوز الاماراتية 😂 https://t.co/rktVErZ1w5 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 6, 2020

وتدعم الإمارات والسعودية بقوة فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة، لضمان توفير الحماية لقياداتها مقابل دفع الأموال.

والسباق بين بايدن وترامب متقارب بشدة، حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز، وفي حال فاز بايدن بأصوات الناخبين الكبار بجورجيا فسيكون الفائز بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقالت قناة (CNN) الجمعة إن بايدن يتقدم في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

وقالت شبكة (CBS) التلفزيونية الأميركية إن ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى لو أعلن بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إنه إذا حُسبت ما وصفها بالأصوات القانونية فإنه سيكون الفائز.

وأكد ترامب أنه سيرفع دعاوى قضائية كثيرة ضد نتائج الانتخابات وضد النظام الأميركي الذي وصفه بالنظام الفاسد.

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب بفارق كبير، حيث حصد حتى الآن أزيد من 50%، فيما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.

ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.