قال مركز “ستراتفور” في تقرير مطول له عن التغيرات الجديدة بالاقتصاد العماني، إن تجربة عمان في إدخال ضريبة دخل جديدة التي تعد بمثابة انقلاب اقتصادي، هي اختبار لما هو ممكن في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وأضاف التقرير “لا تزال تفاصيل المبادرة المقترحة قيد المراجعة؛ مما يشير إلى نقاش مستمر حول السياسات ومعدلات الضرائب ومن سيتم فرضها عليه”.

وأشار “ستراتفور” إلى أنه “يبدو أن سلطان عمان الجديد أكثر استعدادًا لمتابعة وتنفيذ الإصلاحات المالية التي طال انتظارها ولم يفعلها السلطان قابوس كما تريد السعودية والإمارات”.

وتابع التقرير: “يبدو أن السلطان “هيثم” يدرك أن المطالب المالية المتزايدة للبلاد ستتطلب من مسقط تنفيذ إصلاحات سياسية طال انتظارها والتي أخذها جيرانها الخليجيون في الاعتبار بالفعل”.

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وتأثرت الأوضاع المالية العمانية بشكل خاص بانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 بسبب انخفاض مستوى إنتاج النفط والغاز؛ فضلًا عن انخفاض احتياطاتها المالية واحتياطات صناديق الثروة السيادية.

ووفقًا لتوقعات كل من “ستاندرد آند بورز” وصندوق النقد الدولي، قد يصل العجز المالي العماني إلى 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهي زيادة حادة عن عجزها البالغ 7.1% العام الماضي.

ويشار إلى أنه قبل ايام قالت وزارة مالية عمان في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024 -نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة من الأحد الماضي- إن السلطنة تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في 2022.

وتهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 مقابل عجز مبدئي 15.8% في العام الجاري.

وتستهدف السلطنة زيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة من 28% في العام الحالي إلى 35% بحلول 2024.

ولا تُحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست -وجميعها منتجة للنفط- ضريبة دخل من الأفراد.

والشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وتم الكشف عن بعض تفاصيل الخطة في نشرة “سندات” صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل، وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة تُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.