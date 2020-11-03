“موقف أصيل” .. ماذا قال أمير قطر عن أمير الكويت الراحل والسلطان قابوس ودعا دول الحصار للتعلّم منهما!

استذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير الكويت الراحل صباح الاحمد، وسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، خلال خطاب ألقاه بافتتاح مجلس الشورى الـ49 .

وقال الأمير تميم: “لقد فقدت أمتنا العربية هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج هما جلالة السلطان قابوس باني عمان الحديثة الذي ربطته بقطر علاقات من الأخوة والودّ المتبادلين وصاحب السمو الشيخ صباح الذي عمل بكل ما أوتيَّ من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في الخليج والذي لن ننسى مواقفه معنا”.

وأضاف أمير قطر الشيخ تميم: “نأمل ان تستلهم دول مجلس التعاون من اعتدال الفقيدين وحكمتهما المواعظ والعبر الصحيحة لمستقبل العلاقات فيما بينها”.

سمو أمير البلاد المفدى : فقدت أمتنا العربية هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج هما جلالة السلطان قابوس باني عمان الحديثة وصاحب السمو الشيخ صباح الذي عمل بكل ما أوتي من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في الخليج والذي لن ننسى مواقفه معنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/uOcUhDcJP6 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 3, 2020

يُشار إلى أنّ أمير الكويت الراحل قاد الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية لكنّه رحل قبل أن يتحقق حلمه بإنهاء حصار قطر، بسبب تعنت دول الحصار في الإستجابة لجهود الأمير الراحل صباح الأحمد.

وخلال كلمته بمجلس الشورى، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: “بالنسبة لسياساتنا الخارجية وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر منذ أكثر من 3 سنوات فإن مكانة قطر الدولية تتعزز بسبب تكثيف نشاطنا في القضايا التي تهم المجتمع الدولي مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها”.

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سمو أمير البلاد المفدى : بالنسبة لسياساتنا الخارجية وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر منذ أكثر من 3 سنوات فإن مكانة قطر الدولية تتعزز بسبب تكثيف نشاطنا في القضايا التي تهم المجتمع الدولي مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/DPDatU3Dbr — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 3, 2020

وأضاف: “بفضل الله تعالى وفي ضوء رؤيتنا بعيدة المدى لما نريده لمستقبل بلادنا تمكنا من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مررنا بها في السنوات الماضية ونتيجة لذلك حافظت قطر على تصنيفها الائتماني في الدراسة التي أجرتها مؤسسات التصنيف العالمية لعام 2020”.

سمو أمير البلاد المفدى : وبفضل الله تعالى وفي ضوء رؤيتنا بعيدة المدى لما نريده لمستقبل بلادنا تمكنا من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مررنا بها في السنوات الماضية ونتيجة لذلك حافظت قطر على تصنيفها الائتماني في الدراسة التي أجرتها مؤسسات التصنيف العالمية لعام 2020 pic.twitter.com/QJkBta5ygU — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 3, 2020

وأعلن الشيخ تميم بن حمد أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021 بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003.

سمو أمير البلاد المفدى : انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021 وستجري الانتخابات بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003 ولهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/ZWCguVqtem — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 3, 2020

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