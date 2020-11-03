أمير قطر تميم بن حمد يستذكر امير الكويت وسلطان عمان في كلمته بمجلس الشورى الـ49
أمير قطر تميم بن حمد يستذكر امير الكويت وسلطان عمان في كلمته بمجلس الشورى الـ49
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“موقف أصيل” .. ماذا قال أمير قطر عن أمير الكويت الراحل والسلطان قابوس ودعا دول الحصار للتعلّم منهما!

كتب وطن
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استذكر الشيخ ، أمير الكويت الراحل ، وسلطان عمان الراحل ، خلال خطاب ألقاه بافتتاح الـ49 .

وقال الأمير تميم: “لقد فقدت أمتنا العربية هذا العام رجلين من أعظم رجال الخليج هما جلالة السلطان قابوس باني عمان الحديثة الذي ربطته بقطر علاقات من الأخوة والودّ المتبادلين وصاحب السمو الشيخ صباح الذي عمل بكل ما أوتيَّ من قوة للتوفيق بين الدول العربية وإصلاح ذات البين في الخليج والذي لن ننسى مواقفه معنا”.

وأضاف أمير قطر الشيخ تميم: “نأمل ان تستلهم دول من اعتدال الفقيدين وحكمتهما المواعظ والعبر الصحيحة لمستقبل العلاقات فيما بينها”.

يُشار إلى أنّ أمير الكويت الراحل قاد الوساطة الكويتية لحل لكنّه رحل قبل أن يتحقق حلمه بإنهاء حصار قطر، بسبب تعنت دول الحصار في الإستجابة لجهود الأمير الراحل صباح الأحمد.

وخلال كلمته بمجلس الشورى، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد: “بالنسبة لسياساتنا الخارجية وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر منذ أكثر من 3 سنوات فإن مكانة قطر الدولية تتعزز بسبب تكثيف نشاطنا في القضايا التي تهم المجتمع الدولي مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها”.

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وأضاف: “بفضل الله تعالى وفي ضوء رؤيتنا بعيدة المدى لما نريده لمستقبل بلادنا تمكنا من تجاوز المعوقات والتحديات التنموية التي مررنا بها في السنوات الماضية ونتيجة لذلك حافظت قطر على تصنيفها الائتماني في الدراسة التي أجرتها مؤسسات التصنيف العالمية لعام 2020”.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في اكتوبر العام القادم 2021  بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003.

 

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