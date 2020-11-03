زوجة رفضت طلب زوجها معاشرتها جنسياً 60 يوماً فمزّق جسدها بالسكين وهذا ما قاله قبل إعدامه!

عاقبت محكمة مصرية محامٍ بالإعدام شنقًا، لاتهامه بتمزيق جسد زوجته بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك بعدما رفضت المجني عليها معاشرته جنسيًا 60 يوما. داخل منزل الزوجية في الشرقية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الوطن” المصرية، فقد نجح المتهم في الهروب من مسرح الجريمة لساعات قليلة، وسرعان ما سقط في أيدي الشرطة.

وبمواجهة الزوج بأدلة الاتهام انهار واعترف بتفاصيل جريمته: “يا باشا مش عارف أخد منها حقي الشرعي. وكل يوم بتتهرب مني بحجج فارغة”، مضيفا أنه تشاجر معها يوم الجريمة، وفقد خلالها أعصابه وطعنها بالسكين.

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