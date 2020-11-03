جثة فتاة
جثة فتاة
حياتنا

زوجة رفضت طلب زوجها معاشرتها جنسياً 60 يوماً فمزّق جسدها بالسكين وهذا ما قاله قبل إعدامه!

كتب وطن
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عاقبت محكمة مصرية محامٍ بالإعدام شنقًا، لاتهامه بتمزيق جسد زوجته بعدة طعنات نافذة بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك بعدما رفضت المجني عليها معاشرته جنسيًا 60 يوما. داخل منزل الزوجية في الشرقية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “” المصرية، فقد نجح المتهم في الهروب من مسرح الجريمة لساعات قليلة، وسرعان ما سقط في أيدي .

وبمواجهة الزوج بأدلة الاتهام انهار واعترف بتفاصيل جريمته: “يا باشا مش عارف أخد منها حقي الشرعي. وكل يوم بتتهرب مني بحجج فارغة”، مضيفا أنه تشاجر معها يوم الجريمة، وفقد خلالها أعصابه وطعنها بالسكين.

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