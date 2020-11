المسلحون تجولوا بهدوء وأطلقوا النار وكأنهم يلعبون “ببجي”.. “شاهد” تفاصيل جديدة عن هجوم النمسا

شهدت العاصمة النمساوية “فيينا”، هجوماً مسلحاً أثار الرعب في صفوف المواطنين، وذلك بعد إطلاق مسلحين النار من رشاشاتهم على عدة مواقع مختلفة وسط العاصمة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 20 مواطناً.

ولا تزال الشرطة النمساوية تقوم بعملية مطاردة لواحد من المهاجمين على الأقل بعد قتلهم لآخر، حيث أكدت السلطات أن الهجوم أوقع جرحى بينهم ست حالات حرجة.

وقالت الشرطة النمساوية، إن إطلاق نار حصل في ستة مواقع، وعناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً”، موضحةً أن الهجوم شارك فيه العديد من المشتبه بهم المسلّحين ببنادق.

وبينما ركزّت وسائل إعلام محلية على أنّ الهجوم وقع قرب كنيس كبير في وسط العاصمة النمساوية، وكتب رئيس الطائفة الإسرائيلية في فيينا أوسكار دويتش: “حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا كان المستهدف هو الكنيس أم لا”، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك لم تتبنّ الهجوم أيّ جهة في الحال، كما لم تنشر السلطات أي تفاصيل عن هوية المهاجمين أو دوافعهم المحتملة، إلا أن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، وصف المهاجم الذي قتلته الشرطة بأنه “إرهابي إسلامي”، على حد وصفه.

نيهامر قال في مؤتمر صحفي: “شهدنا هجوماً مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل”. ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)”، بحسب وكالة رويترز.

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria ’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing. #terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf

ووقعت عمليات إطلاق النار قبيل ساعات من دخول إجراءات الإغلاق العام المرتبطة بكوفيد-19 التي اضطرت النمسا لإعادة فرضها في محاولة للسيطرة على الموجة الوبائية الثانية التي تمرّ بها البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، رصدتها “وطن“، قتال شوارع بين المسلحين والشرطة في مناطق عدة، كما أظهر بعضها لحظة سقوط قتلى وجرحى جراء تعرضهم لإطلاق النار.

