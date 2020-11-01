فيديو تقشعر له الابدان.. “شاهد” قطريون ينصرون النبي محمد خلال مباراة السد والدحيل بالدوحة

نشر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، مقطع فيديو يرصد ما فعله جماهير السد والدحيل في مباراة نصف النهائي في كأس أمير قطر 2020 التي جرت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، نصرة للرسول محمد.

وظهر في المقطع الذي رصدته “وطن”، لحظة إنشاد الجماهير بصوت جهوري مهيب أنشودة “طلع البدر علينا”، رداً على إساءة مجلة “شارلي إبدو” والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

جمهور السد والدحيل يعبر عن حب الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

طلع البـدر علينا ..

من ثنيات الـوداع ..

وجب الشكر علينا ..

مــا دعــا لله داع ..@AlsaddSC @DuhailSC pic.twitter.com/X0uGMgRoob — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) October 31, 2020

وعلق شقيق أمير قطر على الفيديو قائلاً: ” جمهور السد والدحيل يعبر عن حب الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. طلع البـدر علينا .. من ثنيات الـوداع .. وجب الشكر علينا .. مــا دعــا لله داع ..”.

وكانت قطر في مقدمة الشعوب التي انتفضت رفضاً للتطاول الفرنسي على الدين الإسلامي والنبي محمد، وقررت أكبر سلسلة متاجر قطرية، سحب كافة المنتجات الفرنسية من فروعها؛ وذلك رداً على نشر رسوماً مسيئة للنبي الكريم.

وقالت شركة “الميرة” الحكومية، في بيان لها: “نشكر لكم غيرتكم الحميدة وتعليقاتكم التي هي دائماً مشعل النور الذي يضيء طريقنا نحو النور. لذا بدأنا على الفور بسحب المنتجات الفرنسية من جميع فروعنا وحتى إشعار آخر”.

كذلك أعلنت عدد من منافذ بيع المواد الغذائية والحاجات المنزلية سحب المنتجات الفرنسية، تزامناً مع مطالبات شعبية بذلك.

ومنذ مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض صوراً مسيئة للنبي الكريم محمد، على يد شاب من أصول شيشانية. انطلق هجوم إعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا على المسلمين، وهو ما اعتبره كثيرون “استفزازاً للمسلمين” ومحاولة وصمهم بالإرهاب.

وتصدَّر وسم “مقاطعة_المنتجات_الفرنسية” قائمة الترند في العديد من الدول العربية والإسلامية، الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020. كردّ فعل على نشر صور مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في وسائل إعلام وعلى واجهات بعض المباني في فرنسا.

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