“عدو” ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية يزفّ خبراً غير سارّ على الإطلاق لمحمد بن زايد

قبل أيام من إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة الثلاثاء المقبل زفّ كبير مستشاري المرشح الديمقراطي جو بايدن للسياسات الخارجية خبراً غير سار على الإطلاق للإمارات .

وأعلن توني بلينكن كبير مستشاري “بايدن” للسياسات الخارجية، أنه في حالة هزيمة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فستتم إعادة النظر بجدية في بيع طائرة”إف-35″ إلى الإمارات.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد، عن بلينكن، أن قرار إعادة النظر في بيع الإمارات الطائرة يعود إلى التأكد من عدم إضرار هذه الخطوة بتفوق “إسرائيل” العسكري في المنطقة.

وأعرب بلينكن، الذي كان يتولى منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عن انزعاجه مما وصفه بـ”تعهد إدارة ترامب الواضح” بإمداد الإمارات بأحدث نوع من المقاتلات الأمريكية.

وقال بلينكن: “بغض النظر عما إذا كان ذلك في الواقع اتفاقاً بصيغة شيء مقابل شيء، غير أنه يشبه ذلك بالتأكيد”.

وأضاف: “جعلت إدارة أوباما وبايدن هذه الطائرة متوافرة لإسرائيل وليس لأي دولة أخرى في المنطقة”.

وكان ترامب قال، الجمعة، إن “إسرائيل” لن تعارض بيع الولايات المتحدة طائرات “إف-35” للإمارات. مؤكداً أن عملية بيع المقاتلات الأمريكية للدولة الخليجية تمضي قدماً.

بدوره أعلن نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس. في بيان مشترك باليوم ذاته، أن “تل أبيب” لن تمانع بيع واشنطن أسلحة متطورة “معينة” لأبوظبي. في إشارة إلى مقاتلات “إف 35” الأمريكية.

سياسة بايدن المختلفة

في السياق، نقلت “إسرائيل اليوم” عن مسؤول بحريني لم تسمه قوله ان هناك مخاوف متزايدة لدى من أسماها “الدول العربية المعتدلة” من إمكانية هزيمة ترامب. وتبني المرشح الديمقراطي جو بايدن سياسة مختلفة بالشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول البحريني الذي قالت الصحيفة إنه مقرب أيضا من دوائر الحكم في الرياض وأبوظبي “هناك استعدادات لتغيير الإدارة. وتغير السياسات الأمريكية بالشرق الأوسط بشكل كلي”.

وتابع أنه “لا مخاوف بالنسبة للاتفاقات (التطبيع) التي وقعتها إسرائيل حتى الآن. خاصة وأن فوز بيدن يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز التحالف (بين الدول المطبعة) مع إسرائيل. انطلاقا من الإدراك أننا مرتبطون بعضنا ببعض ولسنا بحاجة لدعم مستمر من الأمريكيين”.

مع ذلك، أكد المسؤول البحريني للصحيفة الإسرائيلية أن “فوز بايدن يمكن أن يدفع الدول التي تجري اتصالات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى اتخاذ خطوة للوراء”.

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