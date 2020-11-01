ضبط شخص في الكويت نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء
ضبط شخص في الكويت نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء
حياتنا

صور ومقاطع فاضحة تنتشر على مواقع التواصل في الكويت وتحدث ضجة .. هذا هو ناشرُها ومصيره “الأسود”

كتب وطن
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ضمن جهود قطاع الجنائي في لمكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط كل ما يخلّ بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ألقي القبض على شخص قام بنشر مقاطع مخالفة للآداب العامة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيانٍ للاعلام الامني أنّه تم تحديد هوية المتهم بعد إجراءات البحث والتحري عنه، حيث تم استدعاؤه والتحقيق معه بالتهمة الموجهة إليه، ليقر بأنه صاحب الحساب وهو من نشر الصور والمقاطع المخالفة.

وقالت وزارة الداخلية إنه ”تم حجز المتهم لدى إدارة الجرائم الالكترونية لعرضه على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وشن قطاع الأمن الجنائي في الفترة الأخيرة، حملة ضد المشاهير والنشطاء الذين ينشرون مقاطع وصورا مخلة بالآداب، وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وصلت إلى حجز مواطنين وإبعاد وافدين منهم الإعلامية اللبنانية سازديل والفاشنيستا الإيرانية شيرين بهمن.

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