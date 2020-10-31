الراقصة جوهرة في مهرجان الجونة السنيمائي
الراقصة جوهرة
حياتنا

مهرجان الجونة الإباحي.. “شاهد” الراقصة جوهرة شبه عارية في آخر يوم “وقلة أدب” بالجملة!

كتب وطن
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استمرار لحالة الجدل التي يثيرها السينمائي منذ أيام، والذي وصفه البعض بأنه مهرجان إباحي نظرا لتباهي الفنانات فيه بالتعري ومن “يقلع” أكثر، ظهرت في آخر أيام المهرجان لتشعل عاصفة جدل جديدة.

 

وفي إطلالة شبه عارية ظهرت “جوهرة” على السجادة الحمراء، بفستان فاضح كشف من جسدها أكثر مما ستر.

 

 

وارتدت الراقصة جوهرة المثيرة للجدل فستانًا باللون الفضي، مزودًا بأكمام شفاقة، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

 

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، واستمر على مدار أسبوع. وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في والعالم، رغم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

وأثارت إطلالات الفنانات الفاضحة طيلة أيام المهرجان جدلا واسعا بين النشطاء، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت “التريند” يوميًا.

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3 تعليقات
  1. عبدالله يقول

    مهرجان ش اميط مع معرصين

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  2. الحياة مع الله يقول

    هذا يسمى مهرجان حثالة المجتمع هكذا تربو وهكذا نشاء وهاكذا عاشو اللهم ان لم ترد هدايه لهم فألعنهم لعنا كثير في الدنيا والاخره
    نستغفرك ربي ونتوب اليك حسبنا الله وكفى

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  3. .khali يقول

    اللهم إن هذا حرامٌ لا نرضى به. فهم يريدون نشر الفاحشة … لكن هذا أمرٌ من عند الله. فلا نرد أمر الله. لأنه سبحانه لا يغفل عما يفعل الظالمون.

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