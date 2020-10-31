مهرجان الجونة الإباحي.. “شاهد” الراقصة جوهرة شبه عارية في آخر يوم “وقلة أدب” بالجملة!

استمرار لحالة الجدل التي يثيرها مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام، والذي وصفه البعض بأنه مهرجان إباحي نظرا لتباهي الفنانات فيه بالتعري ومن “يقلع” أكثر، ظهرت الراقصة جوهرة في آخر أيام المهرجان لتشعل عاصفة جدل جديدة.

وفي إطلالة شبه عارية ظهرت “جوهرة” على السجادة الحمراء، بفستان فاضح كشف من جسدها أكثر مما ستر.

وارتدت الراقصة جوهرة المثيرة للجدل فستانًا باللون الفضي، مزودًا بأكمام شفاقة، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجًا قويًا، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، واستمر على مدار أسبوع. وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، رغم أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأثارت إطلالات الفنانات الفاضحة طيلة أيام المهرجان جدلا واسعا بين النشطاء، حتى أصبحت حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ احتلت اهتمامات الجمهور وتصدرت “التريند” يوميًا.

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