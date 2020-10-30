الحرم المكي
الحرم المكي
الهدهد

كبّلوه كالخراف واعتقلوه.. “شاهد” تفاصيل جديدة في حادثة اقتحام الحرم المكي فهل تقف الاستخبارات وراء القصة!

كتب وطن
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أثارت حادثة اقتحام مسرعة، مساء الجمعة، الحرم المكي، جدلاً واسعاً وتضارب بين الرواية الرسمية وجهود المتابعين الذين رأوا أنها حادثة مدبرة من قبل .

 

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، لحظة تحرك سيارة على نحو مسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي واصطدامها في أحد البوابات الرئيسية.

 

وفي تفاصيل أكثر عن الحادثة، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة  باشرت الجهات الأمنية في مكة التحقيق حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

 

وبيَنت لقطات أخرى قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه.

 

واعتقلت قوات الامن السعودية سائق السيارة الذي يبدو انه من جنسية افريقية على ما يبدو كما أظهرت الصور واقتادته إلى جهات مجهولة، ولم تسجل الحادثة وقوع إصابات.

 

وعلق الناشط القطري الشهير “” على حادثة سيارة الحرم المكي، متوقعاً أن تكون مدبرة وبعلم الجهات المختصة في الرياض، قائلاً :” أتوقع بأنها “تمهيد لامر عظيم يدبر” من قبل الاستخبارات السعودية في الايام القادمة”.!

 

ومن جانبه شكك المحامي الدولي محمود رفعت بالحادثة قائلاً :”ترى هل هذه لعبة من الموساد (الذي يدير السعودية و الان) ضمن مخطط بهدم قدسية مكة بنفوس المسلمين والتي بدأت بحفلات العري والصخب التي يقيمها محمد بن سلمان بجوار مكة، أم أنه شخص سكران إنهدمت بالفعل بنفسه قدسية الكعبة.؟!

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تعليق 1
  1. فيصل الدويش يقول

    قال من شاهدك يابو الحصين قال راس ذنبي .. غانم وماادراك ماغانم ولامحامي الدجة لعنت الله على من جمعكم ياكلاب ظالة

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