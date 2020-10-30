كبّلوه كالخراف واعتقلوه.. “شاهد” تفاصيل جديدة في حادثة اقتحام الحرم المكي فهل تقف الاستخبارات وراء القصة!

أثارت حادثة اقتحام سيارة مسرعة، مساء الجمعة، الحرم المكي، جدلاً واسعاً وتضارب بين الرواية الرسمية وجهود المتابعين الذين رأوا أنها حادثة مدبرة من قبل الاستخبارات السعودية.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، لحظة تحرك سيارة على نحو مسرع في الساحات الخارجية للحرم المكي واصطدامها في أحد البوابات الرئيسية.

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/IHGNsyYGgs — بندر بن محمد آل سعود (@b_alsaud0) October 30, 2020

سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية وتصطدم بإحدى البوابات (متداول).#المسجد_الحرام#سيارة_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/sl2dvoicxI — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

وفي تفاصيل أكثر عن الحادثة، قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري إنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة باشرت الجهات الأمنية في مكة التحقيق حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

وبيَنت لقطات أخرى قيام قوات تأمين الحرم المكي بدفع السيارة في محاولة لإخراجها منه.

واعتقلت قوات الامن السعودية سائق السيارة الذي يبدو انه من جنسية افريقية على ما يبدو كما أظهرت الصور واقتادته إلى جهات مجهولة، ولم تسجل الحادثة وقوع إصابات.

جابوه الرجاجيل pic.twitter.com/O7MNMzxraM — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) October 30, 2020

#إمارة_مكة الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة في أحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالحرم، ولم يصب أي شخص بأذى، المقبوض عليه مواطن وبحالة غير طبيعية وجارٍ إحالته للنيابة العامة#سياره_تقتحم_الحرم pic.twitter.com/qaPJrNt8Me — إعلام مكة 🕋 (@mediamakkah) October 30, 2020

وعلق الناشط القطري الشهير “بوغانم” على حادثة سيارة الحرم المكي، متوقعاً أن تكون مدبرة وبعلم الجهات المختصة في الرياض، قائلاً :” أتوقع بأنها “تمهيد لامر عظيم يدبر” من قبل الاستخبارات السعودية في الايام القادمة”.!

السياره اللي اليوم دعمت باب الحرم

اتوقع بإنها( تمهيد لامر عظيم يدبر )من قبل

الاستخبارات السعوديه في الايام القادمه .. pic.twitter.com/Ozemma1ejY — بوغانم (@abughanim73) October 30, 2020

ومن جانبه شكك المحامي الدولي محمود رفعت بالحادثة قائلاً :”ترى هل هذه لعبة من الموساد (الذي يدير السعودية و الإمارات الان) ضمن مخطط إسرائيل بهدم قدسية مكة بنفوس المسلمين والتي بدأت بحفلات العري والصخب التي يقيمها محمد بن سلمان بجوار مكة، أم أنه شخص سكران إنهدمت بالفعل بنفسه قدسية الكعبة.؟!

شخص يقتحم بسيارته #الحرم_المكي.. ترى هل هذه لعبة من #الموساد (الذي يدير #السعودية و #الإمارات الان) ضمن مخطط #إسرائيل بهدم قدسية #مكة بنفوس المسلمين والتي بدأت بحفلات العري والصخب التي يقيمها #محمد_بن_سلمان بجوار مكة، أم أنه شخص سكران إنهدمت بالفعل بنفسه قدسية #الكعبة؟؟؟ pic.twitter.com/cPLHRvBycb — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) October 30, 2020

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