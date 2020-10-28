أخلاق الكويتيين تُدرس.. “شاهد” ماذا فعلوا بالداعية الكويتي سالم الطويل بعدما انتقد مقاطعة المنتجات الفرنسية!

تعرض الداعية الكويتي سالم الطويل إلى هجوم من قبل المُصلين في أحد المساجد التي يؤم بها، وذلك بعد انتقاده حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، والتي قادها الكويتيون رداً على إساءة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للرسول محمد.

ويظهر بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، لحظة دخول الداعية سالم الطويل إلى المسجد. ليتفاجأ بهجوم المُصلين عليه، ومنعه من الدخول لإمامة الصلاة بهم. ويُسمع صوت أحدهم يقول: “اسكت اسكت، واسمع مانبيك تصلي فينا”.

مصلين قدموا شكوى لوزارة الأوقاف في إمام المسجد #الشيخ_سالم_الطويل

وعند حضوره للمسجد دار هذا الحوار بينهم الله يحفظ الاسلام والمسلمين من هالمتسلقين على الدين باسم طاعة ولي الامر للحصول على بعض فتات القرص 👇 pic.twitter.com/vnFGnopGKz — أ . حبيب الكل (@720a) October 27, 2020

وذكر الناشطون أن المُصلين قدموا شكوى لوزارة الأوقاف ضد الطويل، مُتهمينه بالتسلف على الدين باسم طاعة ولي الامر، حسب تعبيرهم.

ونشر الطويل في وقت سابق مقطع فيديو قال خلاله إن مقاطعة البضائع الفرنسية بهذا الشكل مرفوضة. وتسبب الفوضى، ونشر الاتهامات.

وتابع سالم الطويل ” لا بد أن يعلن ولي الأمر المقاطعة، فهو لديه القدرة على أن ينظر للمصلحة في ذلك، وتعويض المتضرر”.

واستطرد: “يجب إعادة النظر في هذه الاعتبارات، فلا يجوز أن يتخذ المرء من نفسه أمرا، ولا بد للعودة إلى ولي الأمر”.

ويرى الداعية سالم الطويل أن الداعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية “يضيعون الأمة ويتناسون وجود ملايين المسلمين في فرنسا” على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن الكويت أول من عمم مقاطعة المنتجات الفرنسية. وأول من رد رسمياً على إساءة ماكرون للإسلام ببيان أصدرته وزارة الخارجية. أدانت خلاله ما يفعله الرئيس الفرنسي.

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