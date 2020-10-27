تفاجأ سكان مدينة السليمانية، بإقليم كردستان العراق، بوجود “حبل غسيل” بطول 5 كم، يمتد إلى أجزاء كبيرة في المدينة، يحمل ملابس نسائية على بعضها آثار دماء.

وتداول الناشطون صوراً لـ”حبل الغسيل” الغريب الذي اخترق قلب مدينة السليمانية، مروراً بأحد أهم الجسور والشوارع التجارية الرئيسية.

نساء في السليمانية يضعن حبل من ملابسهن يبلغ طوله ٥ كيلو متر احتجاجا على ظاهرة تعنيف النساء #خبر pic.twitter.com/B1saQPLdyd — بيج شارع السناتر الرسمي (@DhGZpgOtwPa7Pw1) October 26, 2020

سيدات السليمانية "ينشرن غسيلهن المرير" في أبرز شوارعها .. تفاجأ سكان مدينة السليمانية، بمشهد امتداد "حبل غسيل" طويل يحمل ملابس نساء، اخترق قلب المدينة، مروراً بأحد أهم الجسور والشوارع التجارية الرئيسية، ليتبين في وقت لاحق إن العمل من "تدبير" الفنانة تارا عبدالله ورفاقها pic.twitter.com/jADGDnLVO9 — هديل 🕊 (@hadeel515_) October 26, 2020

وتبين لاحقاً أن هذا المشهد من العمل من “تدبير” الفنانة العراقية تارا عبدالله وأصدقائها. وأن هذه الملابس عُلقت بهذه الطريقة كشكل من أشكال الاحتجاج على العنف ضد المرأة.

وكشفت تارا عبدالله في تصريحات صحفية أن جميع الملابس التي شاهدها السكان. تعود لـ100 امرأة معنفة، ومُعظم الملابس لا تزال آثار الدماء بها.

وأضافت تارا: “العمل يستهدف إحداث صدمة من نوعٍ ما لدى السكان. من أجل تسليط الضوء على قضايا تعنيف النساء التي لا تتوقف مراكز الشرطة عن تسجيلها بشكل شبه يومي”.

وأشارت تارا إلى أن عدد النساء المشاركات حتى الآن بلغ بالتحديد 99678، سيدة وفتاة، تعرضت لشتى صنوف التعنيف الجسدي واللفظي والنفسي.

في السليمانية اليوم علقت ملابس نساء على حبال امتدت على طول شارع سالم .. تعبيرا عن العنف الذي تتعرض له النساء والذي يصل الى القتل . بعض الثياب كانت عليها آثار دماء . pic.twitter.com/4LXRAAnDN7 — nadia-alousy (@gotafria3) October 26, 2020

وشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة تزايداً في حالات العنف الأسري، خاصة مع إجراءات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا. ووثقت وزارة الداخلية العراقية أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد خلال النصف الأول من العام 2020.

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