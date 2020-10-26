أثار الناشط الكويتي ياسر البحري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استهزائه بأحد الوافدين من الجنسية الآسيوية بسبب عمله بواباً في أحد المطاعم.

وظهر ياسر البحري بفيديو عبر “سناب شات”، رصدته “وطن”، وهو بين أبنائه الذين سألوه عن طبيعة عمل الوافد الآسيوي. فأجابهم: “هذا الرجل يعمل هنا لأنه لم يفلح في المدرسة ولم يُذاكر دروسه. لذلك لم يصبح مهندس أو طيار أو مخترع أو دكتور، بل أصبح كما ترون، بواباً”.

وأضاف ياسر البحري: “انظروا إليه جيداً وليكن درساً لكم لتذاكروا دروسكم وتصبحوا مخترعين أو طيارين أو مهندسين وإلا ستكونوا مثل هذا بواب العمارة”.

هالحارس سافر و تغرب عشان يشتغل و يكد و يكسب لقمته بالحلال .. ما سافر و تغرب عشان يرجع ديرته خريج سجون pic.twitter.com/iFpshtlxsA — التويتريستا شروق (@SHOROUUUQ) October 25, 2020

وطالب المغردون الغاضبون محاسبة ياسر البحري بتهمة “العنصرية”، مستنكرين الجرأة التي يمتلكها لإهانة إنسان تغرب بعيداً عن وطنه من أجل لقمة العيش. مؤكدين أنه قد يمتلك شهادات عليا ولكن الظروف أجبرته على العمل بهذه الوظيفة.

كما ذكره آخرون بماضيه الذي رواه بنفسه، حين كان يملك متجراً للشيشة في فلوريدا حيث كان يدرس هناك. وتم اتهامه بجريمة اغتصاب وسُجن 15 عاماً ظُلماً حسب ادعائه.

أني أكون حارس لأني ما حصلت فرصة للدراسة أهون علي من أني حصلت على فرصة دراسة ورجعت معٰتصب فاحٖر زي ياسر البحري https://t.co/F2nWAU2TUh — عَـ صىِر (@6__6_moz_Q__Q) October 25, 2020

صدق غازي القصيبي رحمه عندما قال : التخصص الوحيد الذي لايدرس في الجامعات هو الاخلاق فقد يحمله عامل نظافة ويفتقده دكتور . للمعلومية ياسر البحيري * درس في جامعة ولاية فلوريدا في برنامج الدكتوراة بتخصص الفلسفة السياسية لكن انقطعت دراسته بعد ان تم القبض عليه. #ياسر_البحري pic.twitter.com/LksDqdvmGz — suhail-alharbi🕳 (@ssuuhail3) October 26, 2020

عالم النصايح واسع جدًا .. ومليون قصة فيها موعظة ممكن اوصلها لـ الاطفال .. واصنع منها (مثال رائع يُحتذىٰ به)

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ليش لازم (اهين كرامة) شخص (تغرّب) عشان اسرته .. واسويّ عليه مثال فاشل مثل هالفيديو ؟!!! pic.twitter.com/uXk5EK0M33 — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) October 25, 2020

صدمني ياسر البحري بعقليته المريضة اللي طلعت بالمقطع توقعت يكون قدوة حسنة للمجتمع قبل عياله كمية جهل في المقطع،الانسان هذا الي تضرب في المثل السيء لو بلده وفرت له مثل ماتوفر حكوماتنا لنا كان طلع افضل مني ومنك بس هذا نصيبه في الحياة يشقى ويتغرب عشان يأكل اهله وعياله لقمه بالحلال. pic.twitter.com/ynmt8qAEDt — عبدالرّحمن 👑. (@txt_dhoom) October 25, 2020

وانتم ادرسوا عشان ما تصيرون مىَخلفين مثل ياسر البحري pic.twitter.com/o2N2GMLctB — STREAM SMILE (@cryabitlater) October 25, 2020

#ياسر_البحري جد یا یاسر توقعت أخلاقك أعلى من كذا حبيبي يلي تشوفه بواب ممکن متعلم لكن ظروفه حدته كان عند عمي سواق أدمي متعلم و كان يشتغل في بنك لكن راتبه مايكفي يسدد ديون أبوه تغرب و أشتغل سواق و تحمل وهو متعلم يا رجل كانت في شنطته يوريني كتب ابن باز و ابن عثيمين الخ و مثقف -يتبع — mohammed almasoudi (@mohamme24763431) October 26, 2020

#ياسر_البحري أنا شخصيا موظف حارس أمن و معاي بكالوريوس فيزياء مع إعداد تربوي و مجتاز کفايات من أول مره لكن الحمد لله لعل الله يغنينا من فضله يعني المفترض أنت أكثر واحد تعرف هالشئ بعض الناس تنظر لك خريج سجون لكن أنت متعلم و کنت مرشح دكتوراه الخ نصيحتي لك أعتذر من البواب و أنشره — mohammed almasoudi (@mohamme24763431) October 26, 2020

ياسر البحري تحسبنا نسينا انك خريج سجون وجريمتك اعْتصاب يامقرف؟ الحارس ذا ما مد يده على احد ومحترم وعارف حدوده اشرف منك ولا يتقارن بشخص واطي مثلك اصلا المفروض تعلم اولادك هالشي https://t.co/nXIrHhwM1z — GODDESS (@prettydeadsouI) October 26, 2020

هذا الكويتي ياسر البحري كان يملك محل شيشة في فلوريدا يوم كان يدرس هناك واتهم بجريمة اغتصاب وانسجن ١٢ سنة وحسب كلامه انه مظلوم. له حلقات في قناته في اليوتيوب يتكلم عن قصة حياته وكنت معجب جداً بفكره لكن صدمني بهالفيديو صراحة!! — honestman (@honestm61080903) October 25, 2020

من حسن تربية الأطفال ..

تربيتهم على التواضع و تقدير

الظروف و عدم الحكم على الآخرين

وعدم إحتقارهم لإختلاف المكانة

العلمية أو الوظيفية أو الإجتماعية .. الأطفال لطف هذا العالم ،

لا تفسدوا لطفهم .. pic.twitter.com/Kp9zbpaHZv — سراج الغامدي (@SerajAlghamdi) October 25, 2020

قبل 6 سنوات كانت عندنا عاملة نظافة آسيويه بالشركة وتتحدث الانجليزي بطلاقه وتفهم بالكمبيوتر

سألتها شو كانت تشتغل ببلادها فقالت انها لاعبة في منتخب اليد وبسبب الإصابة طلعت واضطرت للعمل كعاملة نظافه حتى تساعد أهلها 💔#ياسر_البحري — دار زايـــــــــد 🇦🇪 (@halameer78) October 26, 2020

ولم يكترث ياسر البحري بمطالبات المغردين له بالاعتذار من العامل الآسيوي، بل كانت ردة فعله بأن كتب: “إذا مو عاجبك أنفلو وصكر الباب وراك”.

يقولك بالسجن اسلم على ايده ٨ مليار رئيس عصابة و٥ حراس، ومو عارف يطبق آيتين من القرآن. pic.twitter.com/SRbsZgCt3G — حسن (@iHJAB_) October 25, 2020

وذاع صيت ياسر البحري حين انتشرت قصته عبر وسائل الإعلام، وقيل أنه استطاع التغلب على محنة السجن، فألف الكتب وأسلم على يديه سجناء كثر. بعد أن حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن 15 عاما بتهمة تحرش واغتصاب فتاة (إحدى العاملات في المقهى الذي يمتلكه)، وهي التهمة التي ينفيها.

وألف ياسر البحري خلال فترة سجنه 22 كتابا، منها ما ظهر للنور، مثل “خلف الأسلاك الشائكة”، و”ألف ليلة حبس انفرادي” بالعربية. إضافة إلى كتاب بالإنجليزية يحمل عنوان “إحياء المسيح” (Jesus Resuscitated).، وادعى أن المئات أسلم على يده في السجن.

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