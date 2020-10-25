مطار حمد الدولي
مطار حمد الدولي
الهدهد

جثة رضيع في مطار حمد الدولي تثير جدلاً واسعاً في قطر وهذا ما حدث بعد تعرية مسافرات وفحصهن طبيا

كتب وطن
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في واقعة غريبة لم يتم التوصل لحقيقتها بعد ان عثرت السلطات القطرية على ، بمطار حمد الدولي في ما تسبب في حالة من الفوضى والجدل داخل المطار.

 

وفي هذا السياق احتجت الحكومة الأسترالية على تصرفات وقعت في يوم 2 أكتوبر الجاري في بقطر، إزاء نساء أستراليات تم خلالها “تعريتهن” وتفتيشهن على خلفية العثور على جثة الرضيع.

 

السلطات الأسترالية طالبت قطر بتوضيحات إزاء ما حدث وعبرت عن “مخاوف جدية” بهذا الشأن.

 

وسبق لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية أن قال لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية إن حكومته “على علم بالتقارير المتعلقة بمعاملة الركاب في قطر على متن رحلة للخطوط الجوية القطرية إلى أستراليا” وإن حكومته “تسعى للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات القطرية والخطوط الجوية القطرية”، وذلك بعد أن اهتم الإعلام البريطاني والأسترالي، على حد سواء، بالقضية.

 

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد أجبرت مسافرات أستراليات إلى العاصمة كانبيرا على النزول من الطائرة التي كن على متنها لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي.

 

واضطررن خلاله إلى خلع ثيابهن، في عملية تحقيق بشأن جثة الرضيع التي اكتشفت فجأة بالمطار.

 

وقال أحد المسافرين إن الغاية من الفحص الطبي هي التأكد من أن تلك النساء الـ 13 لم تنجبن أطفالا مؤخرا والتحقق من عدم وجود علاقة بينهن وبين جثة الرضيع.

 

وأدى هذا التفتيش والفحص الطبي إلى تأخير الرحلة لمدة 4 ساعات بعدما كان كل المسافرين جاهزين للرحلة على متن الطائرة وقائدها يتهيأ للإقلاع حسب شهادات.

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