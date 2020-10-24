“شاهد” كويتي “ثمل” يعتدي على عراقية موظفة في وزارة الصحة ولم يترك كلمة بذيئة الا وقالها في حقها!

تعرضت سيدة عراقية تعمل في وزارة الصحة بالكويت، إلى اعتداء من قبل مواطن كويتي على الطريق المؤدي إلى الصليبية بالكويت.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية، فقد قدمت السيدة العراقية بلاغاً مرفقاً بمقطع فيديو يظهر قيام المواطن بسبها وقذفها بعبوات مياه، وكذلك دفعها لعمل حادث سير من خلال التوقف المفاجئ مقابل مركبتها.

وأكدت الضحية في أقوالها التي تم توثيقها في ملف قضية حملت عنوان “سب وقذف”. أن هذه الوصلات من الاعتداء امتدت لعدة كيلومترات، وبدأت حين فوجئت بالمواطن يطلب منها التوقف بين المقبرتين. وزعم أنها قامت بالاصطدام بمركبته وقام بسبها.

وأشارت السيدة إلى أنها قامت بالانصراف. لكن المدعى عليه واصل اللحاق بها ونزل مرة أخرى عند إشارة ضوئية توقفا فيها وحاول فتح باب سيارتها وسبها وألقى عليها عبوات مياه صحة وأغراض أخرى لا تعرفها. واستمر بمضايقتها بأن سار أمامها وتوقف عدة مرات بشكل مفاجئ حتى يجبرها على عمل حادث سير.

واضطرت السيدة إلى مهاتفة عمليات وزارة الداخلية وأبلغت بما يحدث معها. فطلب رجال العمليات منها التوجه إلى مخفر القيروان وعندما وصلت هرب الجاني.

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