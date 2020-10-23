بعد إساءة ماكرون وتطاوله .. الكويت تنتفض نصرةً للإسلام والنبي محمد وتوجّه ضربة قوية لفرنسا على أراضيها

استجابت عشرات الأسواق المركزية في الكويت والأسواق التابعة لاتحاد الجمعيات لحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة للنبي محمد عليه السلام. ورداً على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام .

وقرر اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت (أكبر الأسواق المتوزعة في نواحي الكويت) رفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات بعد إساءة فرنسا للنبي محمد.

اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت (وهي أكبر الأسواق المتوزعة في نواحي الكويت)

يرفع جميع المنتجات الفرنسية من الجمعيات وذلك بعد إساءة فرنسا لنبينا الكريم محمد ﷺ #إلا_رسول_الله #ماكرون_يسيء_للنبي #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/2LpAJpUAEv — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 22, 2020

وأظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعيّ، قيام الجمعيات التعاونية في الكويت بإزالة المنتجات الفرنسية من على رفوفها.

نصركم الله يا أهل الكويت وجميع المسلمين كما نصرتم نبيكم

نحب أهل الكويت#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية pic.twitter.com/REEuntyKFM — ن̲ۆٌ̲ر̲ آ̲ل̲ق̲ط̲ر̲ي̲ةّ🇶🇦☪️🇹🇷 (@Qatarz1999) October 23, 2020

عاجل / تفاعلاً مع حملة #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية ١٣ جمعية تعاونية في الكويت تُعلن ازالتها المنتجات الفرنسية انتصاراً للنبي محمد ﷺ والعدد في تزايد صباح الناصر

الاحمدي

الرقة

سعد العبدالله

الاندلس والرقعي

الجهراء

عبدالله المبارك

العارضية

الرحاب

المنقف

النسيم

العقيلة

الشرق pic.twitter.com/tXf2J7EoqR — Kuwait News (@Kuwait_tt) October 22, 2020

المطالبة بأخذ موقف رسمي

ولم يقف التفاعل مع الحملة الرافضة لإساءات الرئيس الفرنسي للإسلام على المستوى الشعبي. إذ طالبت أوساط نيابية وسياسية الحكومة باتخاذ موقف رسمي، يصل إلى المقاطعة السياسية وسحب السفير.

وأجمعوا على أن موقف فرنسا يمثّل إهانة مباشرة للعالم الإسلامي. لا سيما بعد تبنّي “ماكرون” الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) ونشرها في الميادين العامة.

وفي هذا السياق، طالب النائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالكريم الكندري بموقف إسلامي موحد يتصدى لإساءات “ماكرون”.

د. عبدالكريم الكندري : لابد من موقف إسلامي موحد يستنكر إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر الرسومات المسيئة، وعلى الخارجية الكويتية إدانته رسمياً كونه يمثل خطاباً داعياً للكراهية ومساساً بعقيدة المسلمين.@Dr__ALKANDARI

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/R7asGU9dtb — جريدة سبر الإلكترونية (@sabrnews2) October 22, 2020

مقاطعة المنتجات الفرنسية

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية رافضة للهجوم المنظم من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام. مطالبين إياه بالتراجع عن التصريحات المسيئة للإسلام ومحاولة ربطه بالإرهاب.

ودشن النشطاء هاشتاغ (#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه و #ماكرون_يسي_للاسلام). رفضاً لكل تصريحاته بشأن الإسلام، مطالبين بمقاطعة المنتجات الفرنسية كردّ على إساءات الرئيس الفرنسي للإسلام.

ولفت بعض النشطاء الى أن “القذارة” وصلت بفرنسا ورئيسها إلى حد رفع صور مسيئة للنبي محمد عليه السلام على البنايات الكبيرة.

#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه

#رسولنا_خط_احمر وصلت القذارت بفرنسا ورئيسها

ان يضعوا الصور المسيئة لنبينا

على البنايات الكبيرة 👇🏼👇🏼 والله يجب ان تتحرك الدول العربية

ويجعلون فرنسا تسقط في الارض

والمقاطعة الاقتصادية سلاح قوي جدا pic.twitter.com/HOChXtLETH — التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة (@twhedsnh) October 22, 2020

وتشهد فرنسا تحت قيادة رئيسها إيمانويل ماكرون، تزايدا في العنف والتمييز ضد المواطنين من أصول أجنبية، تجلت في مداهمات نفذتها على المساجد والجمعيات الإسلامية.

وتزايد استهداف المسلمين من قبل الشرطة الفرنسية في الآونة الأخيرة، بعد حادثة قطع رأس مدرس شمال غربي باريس، الجمعة الماضية.

الجدير ذكره، أن تركيا والكويت من أوائل الدول التي تصدت لإساءات الرئيس الفرنسي للإسلام والمسلمين، وطالبته بالتراجع والاعتذار عن هذه الإساءات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إعادة تشكيل الإسلام “وقاحة وقلة أدب ويدل على عدم معرفته لحدوده”.

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