السلطان هيثم بن طارق وافق على خطة التوازن المالي وأصدر هذه التوجيهات لإعادة مكانة سويسرا الشرق الأوسط

وافق سلطان عُمان هيثم بن طارق، على خطة التوازن المالي متوسطة المدى “2020-2024″، التي قامت الحكومة بوضعها، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق للحد من عجز الموازنة ولكبح الديون.

وذكرت وسائل إعلام عُمانية أن السلطان هيثم وافق على الخطة التي وضعتها الحكومة والتي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.



توجيهات السلطان هيثم

وأصدر السلطان هيثم توجيهات بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية. وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

كما شملت الأوامر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة بقيمة ( 000ر000ر371 ) ثلاث مائة وواحد وسبعين مليون ريال عماني.

ولاقى قرار السلطان هيثم بن طارق تأييداً في الوسط العماني حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

السلطان هيثم يوافق على مبادرات خطة التوازن المالي لتنويع مصادر الدخل وتقليل الإنفاق للحد من عجز الموازنة ولكبح الديون وللتغلب على التداعيات المتوقعة، أمر جلالته بتوفير نظام للحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود ولتنشيط الاقتصاد وجه جلالته بتفيذ مشاريع تنموية بقيمة 371 مليون — د. محمد الوردي (@alwardit) October 22, 2020

وقال ناصر العمري إن النهضة المتجدده للسلطان هيثم ستتغلب على الصعوبات وتعمل على تحسين دخل الفرد والمعيشة للمواطنين. وهذا لا يأتى الا بالعمل الجاد الدؤوب في تعديد مصادر الدخل وانتعاش ميزانية الدولة بالموارد المختلفة ومن يعينه السلطان هيثم لادارة ميزانية الدولة سيكون على مستوى الطموحات لدى العمانيين.

اعتقدان النهضة المتجدده لمولاناالسلطان هيثم ستتغلب على الصعوبات وتعمل على تحسين دخل الفردوالمعيشةللمواطنين وهذا لايتأتى الابالعمل الجادالدؤوب في تعديدمصادرالدخل وانتعاش ميزانيةالدولة بالمواردالمختلفةومن يعينه السلطان هيثم لادارةميزانيةالدولة سيكون على مستوى الطموحات لدى العمانيين — ناصرالمعمري (@oman1970_2020) October 22, 2020

حان الوقت لكي تفتح الحكومية عينيها كامله لقطاع السياحة وقطاع التعدين لو تم الاهتمام بهما بشكل صحيح تدفقت ملايين ملايين الريالات على خزينة الدولة — هلال بن سالم الجساسي (@Hilalsjassasi) October 22, 2020

هي بالفعل ستكون ال ٥ سنوات العجاف المتبقيه من ال ٧

نسال الله ان تكون الخطه الملاذ الاخير لتصحيح المسار … ولكن…

سيكون شد الحزام اعنف ما يكون …

الله يحفظ الجميع — جمعه البلوشي (@JumaBalushi) October 22, 2020

تم الإعلان عن نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية للحماية ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي… (بإذن الله راح يساعدهم اذا قامت الحكومة بإجراءات لخفض العجز والدين العام) — Ibrahim (@Ibrahim38544802) October 22, 2020

وكانت سلطنة عُمان أعلنت عن خطط لإصدار سندات على ثلاث شرائح، حيث تسعى للحصول على موارد دخل جديدة لتعويض ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

هذا وتستهدف السلطنة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، بحسب ما أعلنته الشهر الماضي.

وكانت السلطنة بدأت مناقشات بخصوص دعم مالي مع بعض الدول الخليجية. إلا أن هذه المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، وفقًا لوثيقة إصدار السندات.

وتجري الحكومة العمانية مباحثات للحصول على تمويل لتدابير متعلقة بفيروس كوفيد-19 مع وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والبنك الآسيوي للاستثمارات في البنية التحتية. لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن هذه التسهيلات حتى الآن.

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