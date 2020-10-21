الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

“يا خسارة تربيتكم”.. كويتي يستنجد بالشرطة بعدما اعتدى فلذات كبده عليه وأطلقوا الرصاص على منزله!

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شهدت محافظة بالكويت واقعة إطلاق نار، لأبناء قاموا بإمطار منزل والدهم برصاص من رشاش.

 

ونقلت صحيفة “” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل ، والتي بدأت حين استنجد مواطن بعمليات ، لإنقاذه وحمايته من فلذتي كبده اللذين أمطرا منزله بطلقات نارية.

 

وقال الأب في بلاغه إن عملية إطلاق النار جاءت بعد خلافات بينه وبين ابنيه، فانتقل إلى المكان رجال الأمن، حيث وجدوا الشاكي في انتظارهم، وأخبرهم أن ابنيه داخل سكنهما، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على سلاح رشاش وطلقات.

 

واقتيد العاقان إلى المخفر، وسجّلت بحقهما قضية إطلاق نار وتهديد، احتُجزا على ذمتها، تمهيداً لإحالتهما على النيابة العامة. لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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