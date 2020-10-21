“يا خسارة تربيتكم”.. كويتي يستنجد بالشرطة بعدما اعتدى فلذات كبده عليه وأطلقوا الرصاص على منزله!

شهدت محافظة الجهراء بالكويت واقعة إطلاق نار، لأبناء قاموا بإمطار منزل والدهم برصاص من سلاح رشاش.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر أمني تفاصيل الجريمة، والتي بدأت حين استنجد مواطن بعمليات وزارة الداخلية، لإنقاذه وحمايته من فلذتي كبده اللذين أمطرا منزله بطلقات نارية.

وقال الأب في بلاغه إن عملية إطلاق النار جاءت بعد خلافات بينه وبين ابنيه، فانتقل إلى المكان رجال الأمن، حيث وجدوا الشاكي في انتظارهم، وأخبرهم أن ابنيه داخل سكنهما، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على سلاح رشاش وطلقات.

واقتيد العاقان إلى المخفر، وسجّلت بحقهما قضية إطلاق نار وتهديد، احتُجزا على ذمتها، تمهيداً لإحالتهما على النيابة العامة. لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

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