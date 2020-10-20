سلطنة عمان تقف بالمرصاد للمنبطحين وتدعس “ذبابهم” وتكشف حقيقة القاعدة العسكرية التركية

كعادته في كشف المؤامرات وفضح أكاذيب الذباب الإلكتروني، كشف المغرد العُماني الشهير “الشاهين”، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة عسكرية تركية على أراضي سلطنة عمان.

وقال “الشاهين”، في تغريدة رصدتها “وطن“: “لا صحة للمعلومات المتداولة مجدداً عن انشاء قاعدة عسكرية تركية على اراضي السلطنة”.

وأضاف “الشاهين”: “التعاون العسكري بين عمان وتركيا راسخ ومستمر وعلى أسس قوية أساسها جودة وتطور الصناعات العسكرية التركية وملاءمتها لاحتياجات قوات السلطان المسلحة؛ لكن ليست هناك نوايا حالية لتبادل القواعد بين البلدين”.

🔴تنويه🔴

لا صحة للمعلومات المتداولة مجدداً عن انشاء قاعدة عسكرية تركية على اراضي السلطنة

التعاون العسكري بين 🇴🇲🇹🇷 راسخ ومستمر وعلى أسس قوية أساسها جودة وتطور الصناعات العسكرية التركية وملاءمتها لاحتياجات قوات السلطان المسلحة

لكن ليست هناك نوايا حالية لتبادل القواعد بين البلدين — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) October 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة “الشاهين” معبرين عن سخريتهم من الذباب الإلكتروني الذي يحاول ترويج الأكاذيب بين الحين والآخر.

فعلاً ، كانت أخبار ومعلومات متداولة قبل شهرين ليست رسمية أوردت الخبر ، ولكن اتضح عدم مصداقيتها .. وأظن إن لو تم إنشاء قاعدة ستكون المصلحة مشتركة بين #عُمان و #تركيا . — ﺳ̭͠ﻋ̝̚يد الْـﺣّ͠ـۅﺳ̭͠ﻧـي (@s20321k) October 20, 2020

عمان لم تسمح لدول اكبر من تركيا ب انشاء قواعد عسكريه فهل يمكن الظن انها ستسمح لتركيا — بن الذيب (@Al_SAIFI_MHS) October 20, 2020

السلطنة دولة مستقلة راسخة كرسوخ الجبال الشاهقة واذا ما وجدت مصلحتها ان تقدم تسهيلات لاي من الدول فلا يستطيع أي كائن من كان أن يتدخل في قراراتها ولا تحسب حساب للطفيليات وانما عمان أولا وأخيرا — بدويات (@gccashibli) October 20, 2020

حملة تقودها دول المخابرات لتشوية صورة عماننا الحبيبه أمام العالم وإن شاء الله يرتد كيدهم في نحورهم — قيد الأرض المعظم (@Berlinizwa) October 20, 2020

الشاهين الاتراك ارحم من الخونه الي معنا الامريكان والبريطانين مسوين قواعدهم هنا — محمد (@GZpXp1BpZpMZSnu) October 20, 2020

نفى مسؤول تركي رفيع المستوى ما تمّ تداوله عن اتفاق بين تركيا وسلطنة عمان لإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة في السلطنة.

ونقل مراسل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من تركيا، رجب صويلو، عن المصدر نفسه تحذيره من الإخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المصدر: إن المسؤولين الأتراك علنيين جدًا بشأن انتشارهم العسكري.

وبدأت العلاقات العسكرية والدفاعية بين مسقط وأنقرة تشهد تطوراً ملحوظاً، لا سيما مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري في العام 2011.

وفي العام 2015، وقّع الجانبان على عقد يقضي بتسليم الجيش السلطاني العماني 172 مدرعة (بارس-3) القتالية من طرازات مختلفة بحلول العام 2020. وبالفعل، بدأ تسليم أولى هذه الطلبات عام 2017، فيما جاءت سلطنة عُمان عام 2018 في المرتبة الثالثة من حيث مستوردي الأسلحة من تركيا بواقع 150.5 مليون دولار.

وفي مايو 2020، أعلنت سلطنة عُمان استلامها لزوارق سريعة من نوع “هرقل” مصنعة في تركيا؛ ضمن اتفاقية موقعة معها، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن اتفاقية لتصنيع 14 زورقاً.

في الجانب الاقتصادي والاستثماري يبلغ حجم الاستثمارات التركية في سلطنة عمان 8 مليارات دولار، حيث تعمل 20 شركة في مجال البناء والتشييد، في حين توجد 11 شركة عُمانية في تركيا تقوم باستثمارات قيمتها نحو 10 ملايين دولار، في مجال التعدين والاستيراد والتصدير والعقارات.

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