أحالت وزارة الداخلية بالكويت، الفتاة الإيرانية شيرين بهمن إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها لنشرها فيديو مخلا على حسابها في أحد مواقع التواصل.

وذكر الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن“، أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم الالكترونية وضبط كل ما يخل بالآداب العامة، تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة ” لم يذكر اسمها”، نشرت على حسابها في أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مخل بالآداب العامة.

وأضافت الداخلية أنه بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها، وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقعة. وأفادت بأنها صاحبة الحساب وأقرت بأنها التي ظهرت بالمقطع، وتم احالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأكدت أن إدارة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد ومتابعة أي أمور تخالف الآداب العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا تتهاون مع كل من يسيء استخدام مواقع التواصل لأي سبب كان.

الإعلام الأمني: ضبط فتاة بعد ظهورها في مقطع فيديو مخالف للآداب العامة pic.twitter.com/2JxT5jjmvM — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 18, 2020

وذكر حساب “شاهين” المعروف، أن الفتاة المقصودة هي الفاشينستا شيرين بهمن، ونشر فيديو لها أثناء رقصها بفستان أسود قصير. وبجرأة، في فترة الحداد على أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكذلك رقصها في الشوارع بطريقة غريبة وعمل حركات استعراضية خارجة.

من جهتها، نفت شيرين بهمن أن تكون المقصودة في الخبر. وخرجت بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه ساخرة من صيغة “شاهين”: “الإيرانية شيرين بهمن قاعدة في بيتها. وأنا بخير، وأنا أعلم ماذا أفعل ولم أخرج بوضع مُخل بالآداب، ولم أفعل شيء مبالغ به”.

وتابعت: “المنحط والواطي يقول كلام قذر، أنا لا أتكلم مثله ولكن هو تربيته هكذا، ولن أستطيع تربية أحد”.

وهددت بهمن برفع قضية على كل من أساء إليها، مؤكدة مرة أخرى أن النيابة لم تتصل بها ولم تستدعها.

وكشف الإعلامي الكويتي، عبد العزيز اليحيى، في وقت سابق عن استدعاء الجهات المختصة لاثنين من مشاهير السوشيال ميديا في البلاد. إضافة إلى فاشنيستا عراقية، للتحقيق معهم، بتهمة مخالفة الآداب العامة.

قبل قليل تم الاتصال على الفاشينستا الكويتية س. ك زوجة شخص مشهور غير كويتي وكذلك شخص مشهور كويتي يدعى م. ن اخو فاشينستا كويتية متهمة بغسيل الأموال

كذلك استدعاء موديل عراقية ط.ب

لحضورهم غدا الأحد للمباحث لمخالفتهم الآداب العامة. — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) October 17, 2020

ولم يكشف الإعلامي عن أسماء المشاهير المتهمين، مكتفيًا بالأحرف الأولى من أسمائهم قبل أن يكشف “شاهين”. أن إحداهما الفاشينستا الكويتية سارة الكندري، وزوجها غير الكويتي أحمد العنزي.

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