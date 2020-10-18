يبدو أن القضية المرفوعة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدأت صداها يهز قصور الرياض ويهدد عرش ابن سلمان واحلامه في الوصول الملك، الأمر الذي دفعه للاستعانة بجيش من المحامين لإنقاذه من هذه الورطة.

وأفادت مصادر إعلامية أن ابن سلمان استعان بعدد كبير من المحامين للدفاع عنه في القضية المرفوعة من قبل سعد الجبري وهو مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف بشأن محاولة اغتياله في كندا على غرار ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستعين بعدد من المحامين الاميركيين للدفاع عنه في المحكمة الاتحادية في واشنطن في القضية التي رفعها عليه المسؤول السعودي السابق سعد الجبري. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 19, 2020

وقال الصحفي زيد بنيامين إن “المحكمة الاتحادية في العاصمة الاميركية واشنطن تتلقى اشعارا من محامين اميركيين يمثلون بدر العساكر ومسك الخيرية وسعود القحطاني واحمد عسيري وفريق النمور السعودي يبلغونها فيه انهم سيتولون الدفاع عن المسؤولين السعوديين في القضية التي رفعها ضدهم المسؤول السعودي السابق سعد الجبري”.

المحكمة الاتحادية في العاصمة الاميركية واشنطن تتلقى اشعارا من محامين اميركيين يمثلون بدر العساكر ومسك الخيرية وسعود القحطاني واحمد عسيري وفريق النمور السعودي يبلغونها فيه انهم سيتولون الدفاع عن المسؤولين السعوديين في القضية التي رفعها ضدهم المسؤول السعودي السابق سعد الجبري. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 19, 2020

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، رفع قضية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين في الولايات المتحدة.

موقع “فوكس نيوز” الأمريكي كشف أن المدعى عليهم في القضية المرفوعة من سعد الجبري هم ولي العهد محمد بن سلمان، ومستشاريه بدر العساكر، وسعود القحطاني، وكذلك اللواء أحمد عسيري

ومن ضمن المدعي عليهم أيضا خالد ابراهيم عبد العزيز الغانم، ومشعل فهد السيد وبندر سعيد الحقباني وابراهيم حمد عبد الرحمن الحميد، وسعود عبد العزيز الصالح ويوسف الراجحي ومحمد الحمد وبيجاد الحربي.

وثائق حساسة جدا

والدعوى التي رفعها “الجبري” أمام القضاء الأمريكي والمكونة من ١٠٧ صفحات تتضمن أسرارا عن مداولات الحكومة السعودية في السنوات التي سبقت خروج سعد الجبري من المملكة.

ومن ضمنها إبلاغ محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أنه لا اعتراض لديه لدخوله إلى سوريا وهو ما أصاب المخابرات الأميركية بغضب شديد.

ويتهم سعد الجبري في دعواه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مباشرة بتشكيل فرق من المرتزقة لاغتيال معارضيه بمن فيهم سعد الجبري نفسه.

كما أوضح “الجبري” في دعواه أنه اختلف مع محمد بن سلمان مبكرا بسبب معارضته للضوء الاخضر الذي منحته السعودية لروسيا للتدخل في سوريا والتدخل السعودي في اليمن.

وبحسب الدعوى فإن محمد بن سلمان استخدم مختلف الطرق لقتل سعد الجبري منها ارسال “مجموعة النمر” الى الولايات المتحدة ومنها الى كندا بعد ايام من اغتيال جمال خاشقجي.

وأبلغ محمد بن سلمان سعد الجبري في رسالة “واتساب” بأن عليه أن يعود خلال ٢٤ ساعة وبعد فشل ذلك أرسل رسالة أخرى قال فيها انه سيقوم بالقضاء عليه بكل الوسائل.

كما وجه مستشار محمد بن نايف السابق، لمحمد بن سلمان تهمة استخدام بدر العساكر ومؤسسته لصيده في الخارج واستخدام منظمة “مسك” الخيرية للتجسس على معارضيه وتحديد اماكنهم في الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل أرسل “ابن سلمان” إلى كندا في حوالي ١٥ اكتوبر ٢٠١٨ “مجموعة النمور” المكونة من عناصر من حماية ولي العهد السعودي الخاصة وحصلوا على تأشيرات كندية سياحية وكانوا يحملون حقيبتين تضمان ادوات الطب الشرعي وافراد متخصصين في الطب الشرعي.

كما ضمت المجموعة مدربا في نفس قسم الادلة الجنائية الذي تخرج منه الرجل الذي قطع اوصال جمال خاشقجي، وأشرف على تنظيف مسرح الجريمة وحاولوا الدخول الى كندا من الاراضي الاميركي منفردين وليس في مجموعة واحدة.

سعد الجبري كشف في دعواه أن السلطات الكندية كانت لديها صورا لأفراد مجموعة النمر بعد أن التقطوها معا، لكن افراد مجموعة النمر كذبوا على السلطات الكندية في نقاط الحدود قائلين انهم كانوا بمفردهم ولا يعرفون الاخرين في نفس الفريق.

وعملية اغتيال سعد الجبري (وفق دعواه القضائية) تتهم محمد بن سلمان وسعود القحطاني واحمد عسيري بالتخطيط لاغتياله وتتهم بدر العساكر بتولي تنفيذ العملية عبر مجموعة النمر ويقول ان السلطات الكندية افشلت العملية ولديها كل تفاصيلها.

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