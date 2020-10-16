مغربي “قليل أدب” اختطف زوجته “الحردانة” وأقام “حفلاً” عليها بمشاركة أصدقائه!

تمكنت قوات الأمن المغربية من اعتقال مواطن احتجز زوجته بالقوة وقام باغتصابها برفقة اثنين من أصدقائه، في مراكش جنوب البلاد.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ صادر عنها، ونقلته وسائل إعلام محلية، أن عناصر الشرطة القضائية أوقفت ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ وذلك لتورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.

وكانت البداية حين تلقى الأمن الوطني بلاغاً من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى الاقتراب من الطلاق، بإرغامها على مرافقته على سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه.

وأسفرت تحقيقات الشرطة القضائية عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وكذلك الشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المتهمين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الجدير بالذكر أن الأرقام الرسمية تفيد بأن نحو مغربيتين من أصل ثلاث تتعرضان للعنف، والأماكن العامة هي المكان الذي يتعرضن فيه أكثر لاعتداءات ذات طابع جنسي.

ورسم التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء سنة 2015، صورة قاتمة حول وضعية المرأة في المغرب، وما تتعرض له من انتهاكات على مستوى العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي، مستندا في ذلك على التحليل الإحصائي للمعطيات المستقاة من خلايا استقبال النساء ضحايا العنف المتواجدة على مستوى محاكم المملكة، والمستشفيات، ومراكز الشرطة، ومراكز الدرك الملكي.

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