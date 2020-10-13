“شاهد” عُمان تنتهج سياسة “ناعمة” لوقف سطو الإمارات على تاريخ السلطنة.. ما علاقة المهلب بن أبي صفرة؟

يبدو أن سلطنة عمان قد اتجهت في عهد السلطان هيثم بن طارق، إلى اتباع السياسة الناعمة وغير التصادمية لوقف السطو الإماراتي المتكرر على تاريخ سلطنة عمان وحضارتها في تبجح منقطع النظير لم يتوقف حتى الآن.

وبعد اشتعال الجدل قبل فترة حول شخصية القائد العماني التاريخي المهلب بن أبي صفرة، عقب سطو الإمارات على سيرته ونسبها لها بإدعاء أن المهلب أصله إماراتي وتدريس ذلك لأطفال الإمارات في مناهج التعليم فضلا عن تدشين مسلسل يزعم ذلك ويروج له، ها هي سلطنة عمان تستخدم سياستها الناعمة لإثبات حقها التاريخي وتعريف العالم برموزها ووقف هذا السطو المتبجح.

افتتاح ركن #المهلب_بن_أبي_صفرة للإصدارات #العُمانية في مكتبة أكاديمية الدفاع ببروناي دار السلام ويحتوي الركن على إصدارات تتناول إسهامات العلماء، والمفكرين، والباحثين العُمانيين في إثراء الإنتاج الفكري والعلمي. pic.twitter.com/JiqHhlpUIM — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 12, 2020

وفي هذا السياق قامت سلطنة عمان عبر مبادرة من سفارة السلطنة في دولة بروناي لتدشين ركن المهلب بن أبي صفرة للإصدارات العُمانية في مكتبة أكاديمية الدفاع البروناوية.

وتوجه بهين الحاج حلبي بن الحاج محمد يوسف، الوزير الثاني للدفاع في بروناي بالشكر الجزيل لسفارة السلطنة على مبادرتها الكريمة بتقديم مجموعة قيمة من الإصدارات العُمانية التي ستثري مكتبة أكاديمية الدفاع البروناوية، وتسهم في زيادة اهتمام الضباط العسكريين بالقراءة، وزيادة معرفتنا بتاريخ سلطنة عُمان الغني ومسيرتها التنموية المتسارعة كما أنها تُعد “دليلا عمليًّا آخر على متانة علاقات التعاون البناء القائم بين البلدين.

وجاء ذلك على هامش افتتاح الركن الخامس للإصدارات العُمانية في بروناي الذي يحتوي على أكثر من مائة كتاب، بعد أن سبق للسفارة تدشين أربعة أركان مشابهة للإصدارات العُمانية في مكتبات الجامعات البروناوية الحكومية خلال السنوات الأربع الماضية ضمن جهود السفارة في التعريف بالموروث الثقافي العُماني ونشر وتوزيع الإصدارات العُمانية على أوسع نطاق وجعلها في متناول الباحثين والجمهور في بروناي.

ويحتوي الركن على إصدارات تتناول إسهامات العلماء، والمفكرين، والباحثين العُمانيين في إثراء الإنتاج الفكري والعلمي، بما يلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين في العديد من صنوف المعرفة، خاصة بما يتعلق بالشأن العُماني.

من جانبه قال أحمد بن هاشل المسكري، سفير السلطنة المعتمد لدى بروناي دار السلام أن إنشاء ركن المهلب بن أبي صفرة للإصدارات العُمانية جاء في إطار سعي السفارة لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين سلطنة عُمان وبروناي دار السلام في مجال التعاون الثقافي والمجالات ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تطلقها الحكومة البروناوية لتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع من خلال إثراء المكتبات الوطنية بأصناف مختلفة من الكتب التي تغطي شتى مجالات المعرفة.

وأشار السفير العماني إلى أنه تمت تسمية ركن الإصدارات العُمانية باسم المهلب بن أبي صفرة الأزدي العُماني، عرفانا بشخصيته القيادية الفذة التي برعت في صنع الانتصارات ودوره في الفتوحات الإسلامية خلال القرن الأول الهجري شملت بلاد ما وراء النهر في وسط آسيا، وكان لها الأثر الكبير في إثراء الحضارة الإسلامية، وقد برز من تلك المناطق علماء ومفكرون أمثال الخوارزمي والبخاري.

وكانت دولة الإمارات قد عادت في يوليو الماضي لاستفزاز الشعب العُماني وقياداته مجددا عبر التبجح بسرقة تاريخ السلطنة الأصيل، ونسب شخصيات تاريخية عمانية بارزة للإمارات زورا وبهتانا.

وأعاد “عيال زايد” الجدل مجددا حول القائد العماني التاريخي “المهلب ابن أبي صفرة”، بعد إدراجه في كتاب التاريخ بأحد الصفوف التعليمية على أنه شخصية إماراتية ولد في الإمارات ونشأ فيها.

وتداول ناشطون عمانيون بتويتر صورة استفزتهم لمنهج تعليمي حديث في الإمارات، يزعم أن المهلب بن أبي صفرة إماراتي الأصل وأنه ولد في دبا عام 628م.

المزاعم الكاذبة التي فندها النشطاء العمانيون وفضحوها، مشددين على أن المهلب بن أبي صفرة وكما هو معروف أزدي عماني والده من “أدم” في العمق العماني

واشار النشطاء أيضا إلى أن مسمى الامارات حديث لم يعرف قبل 1971م فكيف يكون المهلب اماراتي؟ وكيف يعتمد الاسم للسرد التاريخي؟

وقبل فترة احتفل الناشطون العُمانيون بتصريحات عبد العزيز بن محمد الرواس، المستشار الثقافي الخاص بالسلطان الراحل قابوس ين سعيد التي وصف فيها الإماراتيين بالتائهين في الأرض، ردا على تطاولهم بسرقة التاريخ العماني ونسبهم للمهلب ابن أبي صفرة لهم.

وفي أعقاب تداول التصريحات الخاصة بالمستشار “الرواس”، أطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #التايهون_في_الارض” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، عبروا فيه عن غضبهم الجامح من المحاولات المتتالية للإمارات في نسب تاريخ لا علاقة لها به، مؤكدين بأن هذه المحاولات ليست إلا مجرد أحلام ستتلاشى ويعلم القائمون عليها بأنهم محرد “أقزام”.

وكانت جامعة نزوى قد نظمت ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعت الإمارات نسبه لها زورا وبهتانا، استضافت فيها محمد بن عبد العزيز الرواس، المستشار الثقافي للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقال عبدالعزيز بن محمد الرواس بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل كان ذهبوا إليه.

وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها، وأكمل في إشارة لـ”عيال زايد” الذين شن عليهم هجوما عنيفا: تمنينا أن تكون جلستنا هذه لمد جسور الحوار مع الآخرين ليكونوا جزءًا من هذه الأرض الطيبة التي تحتوي الكثير، لكنهم تركوا عمانيتهم وذهبوا لشيء آخر، تاهوا في الأرض أربعين عامًا، وعادوا الآن مرة أخرى يريدون أن يكونوا عُمانيين، فعلى الرحب والسعة، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونعطي الحق لأصحابه.

وأكد مستشار السلطان الراحل قابوس، حينها بأن الاعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام، “وأن الندوة جاءت لإنصاف الحق والتاريخ الممتد منذ مالك بن فهم وما قبل ذلك، منذ الملكة شمساء إلى عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.

وتعليقا على الأزمة الأخيرة بين سلطنة عمان والإمارات بعد إدعاء “عيال زايد” نسب القائد العماني البطل “المهلب بن أبي صفرة”، أكد رئيس جمعية المؤرخين في المملكة الأردنية، وأستاذ التاريخ الإسلامي البرفسور محمد الخريسات، أن “المهلب” كان عُماني الأصل والإمارات نفسها كانت جزء من السلطنة.

وقال “الخريسات” في مداخلة له على “bcc” تعليقا على هذه الأزمة:”قبل الحديث عن المهلب بن أبي صفرة لابد من الإشارة إلى الجغرافيا التاريخية وهي أن المنطقة التي تضم سلطنة عمان اليوم والإمارات وحتى بعض الجزر الأخرى جميعها وحتى حدود البصرة كانت تطلق عليها ولاية عمان”.

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد العمانيون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

اقرأ ايضا: لهذه الأسباب قرّر سلطان عمان هيثم بن طارق تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السلطنة

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك