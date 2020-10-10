بالأسماء.. تفاصيل صفقة “قصر برج إيفل” التي أبرمها ملك المغرب مع أمير سعودي بارز مقابل 80 مليون دولار

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا كشفت فيه بالأسماء تفاصيل صفقة أبرمها ملك المغرب محمد السادس. مع أمير سعودي بارز من العائلة الحاكمة لشراء قصر ملكي فاخر قرب برج إيفل في باريس مقابل 80 مليون دولار.

“لوفيغارو” ذكرت في تقريرها أنها اتصلت بالشبكة العقارية Belles Demeures de France. التي كلفت من قبل العائلة المالكة السعودية ببيع هذا القصر الذي تبلغ مساحته 1600 متر مربع قرب برج إيفل. والتي قدمت بدورها بعض المعلومات عن بيعه للملك محمد السادس.

هذا ووصفت الشبكة القصر الواقع في جادة شامب دو مارس في الدائرة السابعة في باريس. بـ”الفريد” و”الملكي”، لأن ملكيته تعود، منذ عام 1988. إلى الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السابق ونجل ولي العهد السابق.

من جانبها أخبرت شركة DSCI Deschanel، التي يمتلكها ملك المغرب بنسبة 99.9٪. لـ”لوفيغارو” أنها استحوذت على القصر، مؤكدة بذلك معلومات نشرها موقع Africa Intelligence. وبحسب ماري هيلين لوندغرين رئيسة شبكة Belles Demeures de France المتخصصة في العقارات الفاخرة فإن ممثلين عن العائلة المالكة السعودية قاموا “بتكليفنا قبل عدة سنوات ببيع هذا القصر في باريس”.

وفي صيف عام 2020، أبرم السكرتير الخاص لمحمد السادس ومحاميه مباشرة هذه الصفقة مع ممثلين عن العائلة المالكة السعودية لشراء القصر عبر “مفاوضات غير علنية” وتم البيع في نهاية شهر حزيران 2020 وتم إبلاغ الشركة العقارية مطلع شهر آب من العام نفسه.

هذا ويمتلك والد خالد بن سلطان الذي توفي قبل ثلاث سنوات قصراً في المغرب أيضاً.

أما عن مبلغ الصفقة، فقد نقلت المعلومات إنه بيع بـ80 مليون دولار، لكن لوندغرين تعتقد أن قيمة الشراء أكثر من ذلك. وتقول: “المبلغ غير معروف بعد، لكن يمكنني أن أقول إنه خلال الفترة التي كلفنا فيها ببيع العقار، تلقينا عروضاً قريبة من الأسعار التي ظهرت في الصحافة، لكن تم رفضها” من قبل السعوديين.

ونقلت الصحافة والمواقع الإخبارية أن مساحة القصر في حدود 1000 متر مربع قرب برج إيفل، غير أن ماري هيلين لوندغرين صححت كذلك هذا الرقم وأكدت أنها تبلغ 1600 متر مربع بالإضافة إلى 1400 متر مربع إضافية من المساحات الملحقة، تشمل طابقاً تحت الأرض وموقفاً للسيارات وتراساً وغرفاً فنية وما إلى ذلك.

وباعتبار أن سعر المتر المربع الواحد في ذلك الحي الراقي يزيد عن 50 ألف دولار، فإن القصر قد بيع “حتماً” بأكثر من 80 مليون دولار.

تم بناء القصر في عام 1912، ويضم حوالي عشر غرف بـ3 طوابق تبلغ مساحة كل منها حوالي 500 متر مربع. ناهيك عن غرفة ألعاب وحوض سباحة ومنتجع صحي وغرفة اجتماعات وصالون لتصفيف الشعر وحديقة بمساحة 300 متر مربع. وبالطبع تراساً بمساحة 229 متراً مربعاً مع إطلالة خلابة على باريس.

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