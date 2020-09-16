لو كان على قيد الحياة لما تجرأ عيال زايد على التطبيع.. “شاهد” كيف تخلصوا من صدام حسين بعد هذا الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي لو كان ما زال على قيد الحياة لما تجرأ عيال زايد على التطبيع مع إسرائيل والتآمر على الدول العربية، وهو يوجه انتقاداً لاذعاً لانبطاح بعض الانظمة العربية مع إسرائيل في إشارة إلى مصر والاردن، والصمت العربي إزاء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قال الرئيس العراقي الراحل: “على العرب أن يصحوا، كيف يقبلون إهانات من أمريكا والصهيونية، العمل للي يصير ضد شعبنا في فلسطين علينا كلنا ضد كل عربي واهانة لكل عربي يقبل فيها”.

وأضاف صدام حسين: “أقول لإسرائيل اذا ما بدكم تصيرون نوادم خلال 24 ساعة تسحبون سلاحكم عن الفلسطينيين، وخلوهم يقولون العراق صارت قريبة من إسرائيل ولله احنا كعراقيين ولله ما تتحمل ساعة، متسائلاً: “القدس ما تسوا نتحمل ضرب وتدمير لنحرره من اسره”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن فخرهم بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبمواقفه من إسرائيل ومن التطبيع العربي معها.

ياليته حارب اسرائيل بدخوله من الاردن بس الظاهر ضيع الطريق — 🇰🇼 (@non24081399) September 15, 2020

لانو دافع عن فلسطين وما قبل اللإهانة والزل وما عبد الدولار مثل باقي الخراف من مسؤولين وحكام ما توقعت رد مثل هيك من بنت الأردن قضية فلسطين قضية الشرفاء هاي الصورة هدية الك والايام بينا pic.twitter.com/J7v0oOGHpc — 👑ابـٌـٌٌٌٌٌـٌٌـٌنـِِ فَـلَـِِِِِِـڛـطِـيـنـ⁦👑 (@Palestinian_007) September 15, 2020

أبشرك ما صحة 🥺🥺 الله يرحمك يا الملك فيصل وصدام حسين كنتم ترغبون إيران واسرائيل — KSA (@L179581252) September 15, 2020

الجدير ذكره، أن صدام حسين أول زعيم في العالم والأمة العربية يقصف تل أبيب، بحيث كانت له مواقف مساندة للقضية الفلسطينية، وطالب الزعماء العرب مراراً بالعمل على تحرير فلسطين ومحاربة الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد البيت الأبيض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق التطبيع بشكل رسمي بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بكونه “عهداً جديداً في الشرق الأوسط”.

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