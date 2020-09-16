صدام حسين
صدام حسين
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لو كان على قيد الحياة لما تجرأ عيال زايد على التطبيع.. “شاهد” كيف تخلصوا من صدام حسين بعد هذا الفيديو

كتب وطن
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس العراقي الراحل ، الذي لو كان ما زال على قيد الحياة لما تجرأ عيال زايد على مع والتآمر على الدول العربية، وهو يوجه انتقاداً لاذعاً لانبطاح بعض الانظمة العربية مع في إشارة إلى مصر والاردن، والصمت العربي إزاء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

 

وحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، قال الراحل: “على العرب أن يصحوا، كيف يقبلون إهانات من أمريكا والصهيونية، العمل للي يصير ضد شعبنا في علينا كلنا ضد كل عربي واهانة لكل عربي يقبل فيها”.

 

وأضاف صدام حسين: “أقول لإسرائيل اذا ما بدكم تصيرون نوادم خلال 24 ساعة تسحبون سلاحكم عن الفلسطينيين، وخلوهم يقولون صارت قريبة من إسرائيل ولله احنا كعراقيين ولله ما تتحمل ساعة، متسائلاً: “ ما تسوا نتحمل ضرب وتدمير لنحرره من اسره”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الفيديو، معبرين عن فخرهم بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبمواقفه من إسرائيل ومن التطبيع العربي معها.

 

الجدير ذكره، أن صدام حسين أول زعيم في العالم والأمة العربية يقصف تل أبيب، بحيث كانت له مواقف مساندة للقضية الفلسطينية، وطالب الزعماء العرب مراراً بالعمل على تحرير فلسطين ومحاربة الإسرائيلي.

 

وشهد ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق التطبيع بشكل رسمي بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، وهو الاتفاق الذي وصفه بكونه “عهداً جديداً في الشرق الأوسط”.

 

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