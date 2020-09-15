محمد زيات
محمد زيات
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مشهد لا تعبر عنه أي كلمات.. فيديو “مبكي” لما فعله جزائريون “ولاد بلد” مع ابن وطنهم المصاب بالسرطان في الغُربة

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قامت به الجالية الجزائرية المتواجدة في بريطانيا، تجاه أحد أبناء المرضى والمصاب بمرض السرطان.

 

ووثق مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” قيام أفراد الجالية الجزائرية بجمع التبرعات من أجل استئجار طائرة خاصة لنقل الشاب “” المصاب بمرض السرطان، إلى أرض الوطن.

 

 

ورصدت كاميرات الهواتف النقالة لحظة تحضير الشاب المريض للسفر إلى بلاده، ووقوف أبناء وطنه حوله وهو على حمّالة لا يستطيع الحراك.

 

فيما قاموا كما أظهرت نهاية المقطع بلفه بعلم ، تعبيراً منهم على التضامن مع القضية الفلسطينية بالتزامن مع والعار الذي وقعته والبحرين مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع ما قام به أبناء وطنهم من فعل إنساني ووطني مع الشاب المريض، معربين عن إعجابهم بهذا العمل وتأكيدهم على وقوفهم الدائم لجانب كل الجزائريين في أي مكان بالعالم.

 

 

 

فيما قال معلق آخر واصفاً الجزائريين: “والله ما هو غريب على رجال الجزائر قلوبهم رحيمة وعندهم رجولة فوق الوصف رب يحفظهم ويجعل بلدنا الجزائر أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين”.

 

 

ويشار إلى أن السلطات الجزائرية بدورها فتحت المجال الجوي المغلق منذ أشهر استثنائيا لتحقيق أمنية الشاب محمد الزيات وعودته لوطنه.

 

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