مشهد لا تعبر عنه أي كلمات.. فيديو “مبكي” لما فعله جزائريون “ولاد بلد” مع ابن وطنهم المصاب بالسرطان في الغُربة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق ما قامت به الجالية الجزائرية المتواجدة في بريطانيا، تجاه أحد أبناء الجزائر المرضى والمصاب بمرض السرطان.

ووثق مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن” قيام أفراد الجالية الجزائرية بجمع التبرعات من أجل استئجار طائرة خاصة لنقل الشاب “محمد زيات” المصاب بمرض السرطان، إلى أرض الوطن.

في أروع صورة تضامنية للجزائريين في الغربة.. قام أفراد الجالية في بريطانيا بجمع التبرعات لكراء طائرة خاصة لنقل الشاب امحمد زيات المصاب بالسرطان الى أرض الوطن السلطات الجزائرية بدورها فتحت المجال الجوي المغلق منذ أشهر استثنائيا لتحقيق أمنية الرجل … الله يجزيكم كل خير pic.twitter.com/s4ab6LTOzx — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) September 15, 2020

ورصدت كاميرات الهواتف النقالة لحظة تحضير الشاب المريض للسفر إلى بلاده، ووقوف أبناء وطنه حوله وهو على حمّالة لا يستطيع الحراك.

فيما قاموا كما أظهرت نهاية المقطع بلفه بعلم فلسطين، تعبيراً منهم على التضامن مع القضية الفلسطينية بالتزامن مع اتفاق التطبيع والعار الذي وقعته الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي في واشنطن.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع ما قام به أبناء وطنهم من فعل إنساني ووطني مع الشاب المريض، معربين عن إعجابهم بهذا العمل وتأكيدهم على وقوفهم الدائم لجانب كل الجزائريين في أي مكان بالعالم.

نحن لاوطاننا كلما ضاقت بنا الدنيا سبحان الله بلادي وان جارت عليا عزيزة واهلي وان ظنو بيا كرام اللهم احمي اوطاننا فلقد تغربنا ونحن نسكنها — Bella Bahiya (@bahiya_bella) September 15, 2020

الحمد لله أن كل ما أسمعه عن بلدي واولاد بلدي مشرف ويرفع الراس ربي يشافي كل مريض ويلحق كل مغترب بأهلو ويطهر القلوب يارب — yon (@yosol6) September 15, 2020

فيما قال معلق آخر واصفاً الجزائريين: “والله ما هو غريب على رجال الجزائر قلوبهم رحيمة وعندهم رجولة فوق الوصف رب يحفظهم ويجعل بلدنا الجزائر أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين”.

والله ماهو غريب على رجال الجزائر قلوبهم رحيمة وعندهم رجولة فوق الوصف رب يحفظهم ويجعل بلدنا الجزائر أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين — أمة الله (@bSrtspnOQfFhlqJ) September 15, 2020

ويشار إلى أن السلطات الجزائرية بدورها فتحت المجال الجوي المغلق منذ أشهر استثنائيا لتحقيق أمنية الشاب محمد الزيات وعودته لوطنه.

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