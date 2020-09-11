” فكرته بيواسينى”.. أب مصري “قليل شرف” يتحول إلى ذئب بشري ويعتدي على ابنته جنسياً وهذا ما حصل!

تحول أب مصري إلى ذئب بشري وتجرد من مشاعر الأبوة واستيقظ فجراً لانتهاك حرمة ابنته المطلقة وشرفها، الأمر الذي أدى إلى حملها منه سفاحاً.

وفي التفاصيل ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على شخص، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على ابنته بمنطقة الصف، حيث انتهز المتهم انفصال ابنته عن زوجها، وعودتها للإقامة بمسكن أسرتها، واعتدى عليها جنسياً.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل لاعتداء جنسى، واتهمت والدها بارتكاب الواقعة، وذكرت أنها انفصلت عن زوجها، وعادت للإقامة بمسكن أسرتها، إلا أنها فوجئت به يعتدى عليها جنسياً.

وطالبت السيدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد والدها، فيما تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حسب رواية السيدة، تجرد الأب من مشاعر الأبوة واستيقظ في منتصف الليل متوجها إلى غرفتها، وبدلاً من أن يربت على كتفها ويضمها إليه لتعويضها عن القسوة التي شهدتها في منزل زوجها، قام بالاعتداء عليها جنسياً.

وتم ضبط الأب المتهم بارتكاب الواقعة ومواجهته بالجريمة التي ارتكبها مع ابنته، وتم احالته إلى النيابة العامة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي للتأكد من صحة ارتكاب الأب لتلك الجريمة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، والتعرف على صحة حملها من والدها كما ادعت في التحقيقات.

الجدير ذكره، أن الجريمة وسفاح القربى تنشتر في مصر بأعداد كبيرة، خاصة في ظل تفشي معدلات الفقر والبطالة والجريمة في المجتمع المصري.

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