هتك عرض فتاة بسلطنة عُمان يفجر موجة غضب.. هكذا استدرجها “خسيس” في البريمي ثم ابتزها بالصور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة، عقب الكشف عن تفاصيل جريمة هتك عرض فتاة في محافظة البريمي وابتزازها من قبل شخص استدرجها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، فقد ضبطت قيادة شرطة محافظة البريمي شخصًا بتهمة هتك عرض فتاة ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ضبطت قيادة شرطة محافظة البريمي شخصًا بتهمة هتك عرض فتاة ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قام المتهم بابتزاز الفتاة وتهديدها بعد تمكنه من التواصل معها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي…#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 9, 2020

وذكر البيان الذي أوردته شرطة عمان على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) أن المتهم قام بابتزاز الفتاة وتهديدها بعد تمكنه من التواصل معها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي.

هذا ودعت شرطة عمان السلطانية في بيانها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عند تعرضهم للابتزاز الإلكتروني.

وشدد البيان على ضرورة عدم إرسال الصور الخاصة والشخصية عبر الانترنت، مضيفا أنه على الأسرة وأولياء الأمور توعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة.

واثارت الجريمة تفاعلا واسعا بين النشطاء والمعلقين العمانيين، وغرد أحدهم معلقا:”الله يكون بعون أهلها ابحثوا عن الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية (التربية.غلاء المهور. وظائف. عدم اهتمام الأهل. الحرية الزائدة. وغيرها الكثير) الله يرحمنا جميعا..”

الله يكون بعون أهلها

ابحثوا عن الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية

(التربية.غلاء المهور. وظائف. عدم اهتمام الأهل. الحرية الزائدة. وغيرها الكثير)

الله يرحمنا جميعا.. — (* وتبقى A الذكرى *) (@A_M_K_7129) September 9, 2020

فيما كتب مغرد آخر:”الظاهر البعض ما راح يستفيد من الأحداث السابقة والتوعية ألي تنشر نتمنى أيضا محاسبة الشخص الذي تعرض للأبتزاز لابد من ردع الطرفين لأن الثقة زائدة عند البعض”

الظاهر البعض ما راح يستفيد من الأحداث السابقة والتوعية ألي تنشر نتمنى أيضا محاسبة الشخص الذي تعرض للأبتزاز لابد من ردع الطرفين لأن الثقة زائدة عند البعض……. — ابن عُمان (@saif1ss1) September 9, 2020

ويشيد العمانيون دائما بجهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة شتى أنواع الجرائم، بأساليب احترافية تتميز بدقة وسرعة في التفيذ وحفظ لحقوق المواطنين.

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