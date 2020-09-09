البريمي
البريمي
حياتنا

هتك عرض فتاة بسلطنة عُمان يفجر موجة غضب.. هكذا استدرجها “خسيس” في البريمي ثم ابتزها بالصور

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة، عقب الكشف عن تفاصيل جريمة هتك عرض فتاة في محافظة وابتزازها من قبل شخص استدرجها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، فقد ضبطت قيادة شرطة محافظة البريمي شخصًا بتهمة هتك عرض فتاة ومخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

 

وذكر البيان الذي أوردته شرطة عمان على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) أن المتهم قام بابتزاز الفتاة وتهديدها بعد تمكنه من التواصل معها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي.

 

هذا ودعت شرطة عمان السلطانية في بيانها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عند تعرضهم للابتزاز الإلكتروني.

 

وشدد البيان على ضرورة عدم إرسال الصور الخاصة والشخصية عبر الانترنت، مضيفا أنه على الأسرة وأولياء الأمور توعية أبنائهم بمخاطر هذه السلوكيات ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة.

 

واثارت الجريمة تفاعلا واسعا بين النشطاء والمعلقين العمانيين، وغرد أحدهم معلقا:”الله يكون بعون أهلها ابحثوا عن الأسباب سواء كانت مادية أو معنوية (التربية.غلاء المهور. وظائف. عدم اهتمام الأهل. الحرية الزائدة. وغيرها الكثير) الله يرحمنا جميعا..”

 

فيما كتب مغرد آخر:”الظاهر البعض ما راح يستفيد من الأحداث السابقة والتوعية ألي تنشر نتمنى أيضا محاسبة الشخص الذي تعرض للأبتزاز لابد من ردع الطرفين لأن الثقة زائدة عند البعض”

 

ويشيد العمانيون دائما بجهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة شتى أنواع الجرائم، بأساليب احترافية تتميز بدقة وسرعة في التفيذ وحفظ لحقوق المواطنين.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

عُمان لم تخضع لضغط الجيران.. “شاهد” بدر البوسعيدي أعلنها صريحة كما فعل…

حياتنا

صورّهن وهو يمارس الرذيلة معهنّ .. هذا “الضابط” في العراق منذ أكثر من عام…

الهدهد

“شاهد” هكذا تم التعامل مع بضائع إسرائيلية دخلت إلى سلطنة عُمان عبر ميناء…

الهدهد

وزير الدفاع البريطاني في سلطنة عمان .. ومسؤول عسكري كبير يكشف أهداف مهمته بين مسقط…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.