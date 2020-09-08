“شاهد” ناشط كويتي “صاحب نخوة” قال هذه الكلمة عن هدم بيوت الله في مصر “وأجره على الله”

هاجم الناشط الكويتي المعروف محمد خالد الهاجري، خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي دون التصريح باسمه، وما يقوم به من هدم لبيوت الله وبيوت المواطنين الآمنين في حملة الإزالة الكبرى التي يشنها في عدة محافظات مصرية.

وقال “الهاجري” خلال مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته “وطن”، ما نصّه: “ما يدمي القلب ويجعله في هم، ويجعله في حيرة، من بعض الدول الإسلامية، اللي اليوم تحوّلت بقدرة قادر، إلى سياسات صهيونية، محاربة للإسلام والمسلمين والمقدسات”

صهاينه العرب اشد من صهاينه آسرائيل بقمعهم وبهدمهم لمساجدنا وهدم بيوت المسلمين على رؤوسهم #الكويت_قطر_عمان pic.twitter.com/8aNMNoo9fd — محمد خالد الهاجري (@mohamadalhajri) September 8, 2020

وتابع مشيرا إلى ما يحدث في مصر:”يعني في دول عربية وإسلامية أصبح هدم المساجد بيوت الله أمر طبيعي، والشعوب نائمة، يعني وصل الحد أنهم يرون ولا ينطقون ولا يتكلمون، لا بل تهدم بيوتهم على رؤوسهم ويشردون في العراء، هم وأطفالهم، ولا يحركوا ساكناً”.

وأكمل مهاجما عبدالفتاح السيسي دون ذكر اسمه: “اليوم لما أرى الصهاينة وما يقومون به في فلسطين المحتلة أقول هؤلاء صهاينة وعم أعدائنا ليوم الدين ولا أستغرب عليهم أعمالهم المشينة، لكن لما أرى زعيم عربي يدعي الإسلام وهو يحارب الإسلام ويهدم بيوت الله ويحارب الفقراء ويهدم بيوتهم على رؤوسهم، أقول هذا أخطر وأشد من الصهاينة على مقدساتنا وعلى المسلمين، وعلى حتى عقائدنا.”

وشدد في حديثه: “وهؤلاء نسفوا عقائدنا، وطبعوا مع الصهاينة، ووصل فيهم الجرم لهدم البيوت وقتل الأبرياء، وهدم مساجد الله، ولكن العتب على الشعوب النائمة”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الهجري، مؤكدين على تأييدهم لما جاء فيه، وانتقادهم واستيائهم الشديد من الأعمال التي يقوم بها الرئيس المصري ضد أهل بلده وضد مصالحهم.

اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك — Lolwa M. Al Maadeed (@lulu_qatar_) September 8, 2020

الله يحفظك من كل مكروه و يثبتك على الحق وينصرك على من يعاديك. — Abdulaziz (@Abdulaz05861525) September 8, 2020

صدقت والله يا ابا خالد لافض فوك — abosalhh (@abosalhh3) September 8, 2020

وكانت السلطات المصرية وبتعليمات مباشرة من السيسي، شرعت بحملة إزالة للمباني والمنازل المخالفة والمبنية على أراضي زراعية والتي لم تأخذ ترخيص، وعدة أسباب صاغتها السلطات ضد آلاف المنشآت القائمة والتي كانت تأوي آلاف الأسر التي لا مفر لهم ولا مأوى غيرها.

كما قامت الجرافات المصرية بهدم أكثر من 90 مسجداً في عدة محافظات مصرية، بدعوى أنها مخالفة، وذلك ضمن حملة الإزالة المعلنة، والتي دافع عنها السيسي خلال افتتاح مشروعات في محافظة الإسكندرية قبل عدة أيام، مهدداً بإنزال الجيش المصري كله إلى القرى والمدن كي يتمم الأمر.

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