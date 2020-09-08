“شاهد” هكذا تم التعامل مع بضائع إسرائيلية دخلت إلى سلطنة عُمان عبر ميناء صلالة وغضب بين العمانيين

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صوراً لبضائع ومنتجات تم ضبطها في ميناء صلالة العماني، وذلك لأنها مصنوعة في إسرائيل وفقا لمحضر الضبط الذي تم تسجيله بحق البضائع ومستوردها إلى السلطنة.

وأظهرت الصور المتداولة والتي رصدتها “وطن” محضر الضبط الذي تم تحريزه مع البضائع المضبوطة، والذي أوضح أن القائم بالعمل بالمنشأة المصدرة للمنتجات قد خالف أحد قرارات الاستيراد الخاص بالبيانات.

حيث اتضح أن الوكيل الحصري للشركة متواجد في مدينة الناصرة في إسرائيل، بما يعتبر مخالفاً، وعليه تم ضبط المنتجات وهي عدد 1824 علبة أيس كريم وزن 59 غرام، وتم سحب بطاقة العامل المخالف”.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع الصور المتداولة، معبرين عن غضبهم من جرأة هذا المستورد الذي يريد أن يخون الوطن بجلبه بضائع إسرائيلية “مرفوض التعامل بها” لدى عموم الشعب العماني.

بس كيف دخلوا في حدودنا

هذا هووووو السؤال للمسؤولين؟ — Ajeeeeeeeeeb (@Hammady993) September 8, 2020

كيف وصلت هذه البضاعة صلالة وعن طريق اي موزع — مصبح الهطالي (@M__A__namur) September 8, 2020

اتمني من الحكومه تستغني عن الباركورد الإماراتي لانه كثير من السلع منتج عماني وباركورد اماراتي — Ahmad (@Ahmad15038479) September 8, 2020

وحول الصور أيضاً علق أحد المغردين وقال: “ربما عن طريق كود دولة ثانية أو شركات ثانية وبرحلات غير مباشرة هذا الشي وارد، أما تدخل منتجات وبهذه الطريقة السهلة تعتبر خيانة واضحة والمفترض تعاقب الشركة اللي طلبت هذا الغرض”.

ربما عن طريق كود دولة ثانيه او شركان ثانية وبرحلات غير مباشرة هذا الشي وارد .. اما تدخل منتجات وبهذه الطريقة السهله تعتبر خيانة واضحه والمفترض تعاقب الشركة اللي طلبت هذا الغرض — 🇴🇲ŌMĀ₦Ī🇴🇲 (@Ralmamari7) September 8, 2020

وتأتي هذه الصور ضمن نطاق حملة “عمانيون ضد التطبيع” والتي انبرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إعلان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، توقيعه اتفاقية سلام مع الكيان الإسرائيلي، في 13 أغسطس الماضي، مما فجر موجة غضب عارمة في الأوساط العربية والإسلامية، منها سلطنة عمان، والتي انتفض أهلها دفاعاً عن القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل، مطلقين عديد من الحملات والمقاطع التي تؤكد وقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني الأزلي في أرضه، وضد ما قام به ولي عهد أبو ظبي من خيانة تاريخية لهذا الحق.

وكانت القيادة الفلسطينية اعتبرت خطوة محمد ابن زايد بتوقيع السلام مع الاحتلال بمثابة طعنة في الظهر وخيانة للتاريخ والوطن والمسجد الأقصى المبارك.

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