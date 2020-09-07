“حرقوني بزيت سخن وشربوني كلور”.. ما فعله ضابط مصري وزوجته بطفلة تخدمهم حتى فقدت بصرها لا يقدم عليه إبليس شخصيا!

كشفت الطفلة المصرية أمنية إبراهيم فتحي، 9 سنوات، عن تفاصيل جديدة خلال تحقيقات النيابة، في قضية تعذيبها على يد ضابط مفصول وزوجته المغربية، والتي كانت تعمل لديهما كخادمة، بمنزلهما الكائن بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

واتهمت الطفلة خلال إفادتها زوجة الضابط المفصول المغربية الجنسية، أنها عذبتها، وقالت: “”كانت بتضربني وإيديها جات على ابنها فاتغاظت وضربتني وعملت فيا كده”.

وتابعت الطفلة في التحقيقات: “شدتني على الحمام وكبت علي مية ساخنة، وزيت، وشربتني كلور، وكانت بتضربني بالخشبة، وكسرت إيدي، وعمت لي عيني، والزيت اللي كبته عليا كان سخن، وكانت تخليني آكل عيش فيه نمل”.

وأضافت الطفلة الضحية في أقوالها: عندما توجه بي الضابط المفصول إلى كفر الشيخ لتسليمي لأهلي وضعني في شنطة سيارته دون رحمة أو شفقة، وباقترابه من كفر الشيخ أخرجني من شنطة السيارة، وأجلسني في مقعد السيارة الخلفي”.

و كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بورود بلاغ من “إبراهيم.ف.ع”، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم بنفس المحافظة، يتهم فيه “كمال الدين.م.خ”، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول من الداخلية، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا، بتعذيبهما لابنته “أمنية”، 9 سنوات.

وأوضحت أقوال والد الطفلة صاحب البلاغ، أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، وترك له طفلته وغادر مركز سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

وبحسب مواقع محلية مصرية، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، وهي في حالة سيئة، وذلك بعد أن رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبال الطفلة لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

وكما أكدت مصادر مصرية، تم إلقاء القبض على الضابط المفصول، وتم اقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعه زوجته المغربية، وسمسارة التشغيل، ووالدة الطفلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم جميعاً ما عدا والدة الطفلة لأن لديها رضيعاً.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك