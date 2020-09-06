“عندي لك أشرطة من أيام أمريكا”.. “شاهد” ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل بعد الفيديو “الخادش للحياء”!

كشفت الفاشينستا الكويتية نهى نبيل ، أنها تعرضت لابتزاز من قبل أحد الحسابات التي تنتقد مشاهير السوشيال ميديا. وتم تهديدها بنشر صور وفيديوهات مُسربة من داخل منزلها.

وقالت نهى نبيل بفيديو رصدته “وطن”: “مرة في حساب معروف إنه قاسى على المشاهير يتكلم عنهم ويبتزهم ويقولهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما دريت وتاني وتالت مرة كمان ويسب ويقذف ويألف وأنا ولا رديت عليه”.

وتابعت نهى نبيل : “بدأ يسب ويقذف ينشر صورة أردى من صورة، وسبة أكبر من سبة وكذبة أكبر من كذبة، وتأليف، وكل هذا عشان أرد عليه”.

واستطردت: “أنا من رأيي الإنسان الواثق من نفسه لا يستفز، مين اللي يخاف ويرد ويردح ويستفز هو الي عنده مشكلة. يعني قاعد تمر بضائقة مادية عندك مشاكل قاعد تترزق من ورا المشاهير، ابعت لي رسالة صغيرة ترى أم حمود عندي ظروف والله بظبطك. لكن لوية الذراع هذه ما تصير، ترى انا دراعي جيلي ما ينكسر”.

وسردت نهى نبيل موقفاً آخر تعرضت خلاله أيضاً للابتزاز، وقالت: “مرة واحدة دشت علي بتقولي أنا عندي لك أشرطة من أيام أمريكا إذا ما دفعتي راح أنشر الأشرطة اللي عندي. نعم ياختي أشرطة إيه يا روح أمك، أنا في أمريكا كنت في المطبخ وكنت أمسح حمامات، وين فضايح أمريكا”.

وتابعت: “نفس اللي قالي عندي تسريبات من داخل بيتك إذا ما دفعتلي 50 ألف راح أنشرها، أنا قولتله روح انشر عني، ايش بكون بسوي يعني في البيت، ولو”.

وختمت نهى نبيل : “أنا مش معصومة عن الخطأ ويمكن لبسي وشكلي مايعجب كثيرين منكم، بس ما أخاف”.

وتعرضت نهى نبيل سابقاً إلى موقف مُشابه اضطرت بسببه إلى اللجوء للقضاء بعد تسريب مقاطع فيديو من داخل بيتها وهي توبّخ ابنها بألفاظ خادشة للحياء.

وردت نبيل على تسريب الفيديو بغضب قائلة إن “ما حدث هو انتهاك للخصوصية وحرمة المنزل والأمور السرية التي في بيتها”.

وأضافت آنذاك أنها امرأة متزوجة ترتدي ملابس منزليه وتفاجأت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بالجريمة. مشيرة إلى أنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة بالكويت قامت بتفتيش مكاتب شركات يعقوب بوشهري ونهى نبيل . بعد اتهامهم بقضية “غسيل أموال المشاهير”.

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