عامل توصيل في دبي “سال لعابه” على طفلة وما فعله بها كارثي بعد أن فتحت له الباب لاستلام الطلبات

أقدم عامل توصيل على جريمة بشعة في مدينة دبي الإماراتية، باعتداءه على طفلة لم تبلغ العشرة سنوات من عمرها بعد، ومحاولة هتك عرضها بالإكراه.

وفي تفاصيل الواقعة ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أوضحت الطفلة المجني عليها (10 سنوات) في تحقيقات النيابة العامة في دبي، إنها أصيبت بصدمة نفسية بعدما قام عامل توصيل آسيوي بالتحرش بها، عندما قامت بفتح الباب له لاستلام أغراض طلبتها والدتها، مستغلًا عدم ظهور أي من أقاربها،

وتابعت الطفلة أن المتهم سلم لها الطلبات، وعندما حاولت إغلاق الباب وضع يده على الباب، وطلب منها قبلة، فرفضت الأمر وحاولت أن تغلق الباب لكنه منعها وأمسكها من يدها اليمنى.

وأضافت الطفلة أنه تمادى في تصرفاته إلى أن استطاعت الإفلات منه، وذهبت لغسل وجهها، ثم روت لأمها ما حدث.

ومن ناحيته، قال والد الطفلة إنه تلقى اتصالًا من زوجته تخبره بأن عامل توصيل تابع للسوبر ماركت تحرش بابنتهما، فعاد إلى المنزل فورًا وشاهد ابنته تبكي.

وأخبرت الأم الأب بأن العامل تحرش بابنتهما بطرق مختلفة ولمس أجزاء من جسمها، لكنها قاومته بقوة وأغلقت الباب في وجهه.

وتحركت شرطة دبي على الفور بعد وصول بلاغ لها بالواقعة، لتكشف هوية المتهم عن طريق كاميرات المراقبة الموضوعة في مدخل البناية لتنجح في القبض عليه وتم إحالته إلى النيابة العامة، واعترف في تحقيقاتها بأنه قام بتقبيل الطفلة وتحرش بها.

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