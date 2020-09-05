جريمة قتل في البصرة
جريمة قتل في البصرة
حياتنا

جثث 3 عراقيات غارقة في الدماء بالشارع ورابعة مصابة تثير الفزع.. ما قصة “الكلاشنكوف وغسل العار”

كتب وطن
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تناقلت وسائل إعلام عراقية تفاصيل جريمة مروعة هزت مواقع التواصل، لمقتل 3 سيدات في من عائلة واحدة على يد أحد أفراد العائلة قال إنه قتلهن لـ”يغسل عاره” حسب قوله بالتحقيقات.

 

وبحسب موقع “السومرية نيوز” فقد شهدت محافظة البصرة جنوب ، جريمة صادمة حيث أقدم رجل على 3 نساء وإصابة الرابعة، قبل أن يفر هاربًا.

 

وقالت شرطة البصرة في بيان إنها عثرت على جثث ثلاث نساء ملقاة على جوانب من شارع عام بالقرب من منزلهن في منطقة الشخاطة بمدينة الهارثة في البصرة، وهن مضرجات بدمائهن كما تم العثور على امرأة رابعة ملقاة بجانبهن، وكانت مصابة.

 

بيان الشرطة أوضح أنه تم كشف ملابسات الجريمة، التي وقعت إثر خلاف عائلي.

 

وأضافت قيادة الشرطة أنها ألقت القبض على الجاني أثناء هروبه بعد تنفيذه للجريمة، إلى منطقة قضاء شط العرب بالبصرة، ومن المقرر إحالته للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات معه.

 

ومن جانبها كشفت وسائل إعلام عراقية أن القاتل نفذ جريمته بحق النساء وهن من عائلته، وذلك بإطلاق النار عليهن باستخدام “كلاشنكوف”، في شارع عام بسبب خلاف عائلي، حول “”.

 

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