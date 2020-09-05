عبدالله باعبود يتحدث عن انكسار السعودية
عبدالله باعبود
الهدهد

أكاديمي عماني يفضح “اتفاق أبراهام” ومكر ابن زايد.. ورسالة لـ”المهرولين والمصفقين والمبررين” للتطبيع

كتب وطن
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هاجم الأكاديمي العُماني خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، من وصفهم بأنهم يهرولون ويصفقون ويبررون للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تطبيع العلاقات الثنائية وعقدها اتفاقية سلام مزعومة مع الاحتلال والإعلان عنها خلال أغسطس الماضي.

 

وقال الأكاديمي العماني في تغريدته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن”: “لكل من يهرول ويصفق ويبرر فالتطبيع لا يساوي ولا يؤدي للسلام.”

 

 

وتابع موضحا هدف الاحتلال الحقيقي من اتفاقيات السلام المزعومة:”العرب والعالم ينشدوا السلام وإسرائيل بدعم ترامب تهدف للتطبيع والإستسلام ولا تكترث بالعرب أو العالم او بالسلام وشتان بين الهدفين. #اتفاق_ابراهام”

 

وتسبب حديث الأكاديمي العماني بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء، الذين اتفقوا مع رأي باعبود، معتبرين ما فعله ابن زايد خيانة تاريخية، لا يمكن محوها ولا تبريرها ولا إعادة صياغتها بأي شكل كان.

 

 

فيما علق أحد المغردين مؤكدا أن الصهاينة لا يعرفون في قاموسهم شيئ اسمه السلام، إنما يعرفون الاستسلام لهم فقط، ولمصالحهم ومصالح كيانهم.

 

 

وكان ولي عهد أبو ظبي وقع اتفاقية سلام وصولاً لتطبيع العلاقات الثنائية بين الإمارات والكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية الرسمية خيانة تاريخية للدين والقضية الفلسطينية، ولتضحيات .

 

وطالبت القيادة الفلسطينية من خلال بيان أطلقته تعليقاً على الاتفاقية من الإمارات بضرورة التراجع عن هذه الخطوة التي مثلت طعنة في ظهر نضال الشعب الفلسطيني الممتد لعقود من أجل نيل حقوقه الوطنية العادلة.

 

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