7 ذئاب بشرية اشتروا سيدة بـ3500 درهم “واستعبدوها جنسيا” في دبي وتفاصيل صادمة

هزت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات تفاصيل جريمة مروعة لـ7 أشخاص اشتروا سيدة في دبي بـ 3500 درهم واستعبدوها جنسيا لاستغلالها في الرذيلة والتكسب من ورائها.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام إماراتية فقد قضت محكمة الجنايات في دبي، بسجن 7 متهمين آسيويين 7 أعوام بعد إدانتهم بتهمة الاتجار بالبشر في مربية أطفال حيث اشتروا سيدة وبيعها فيما بينهم لاستغلالها في الرذيلة.

وفي هذا السياق أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، فيما أكدت النيابة العامة التي رفعت لائحة اتهام الى المحكمة ضد المتورطين في يناير الماضي، أن مربية الأطفال حضرت للعمل في الدولة عبر مكتب عمالة، إلا أنها هربت من المنزل الذي تعمل فيه، لتبدأ العمل في خدمة المنازل عبر إحدى النساء.

تم بيعها مقابل 3500 درهم

وبيّنت التحقيقات أن الضحية تعرفت إلى إحدى المتهمات في القضية، فخدعتها بتوفير فرصة عملها وباعتها إلى باقي المتورطين في الجريمة مقابل 3500 درهم لاستغلالها في أعمال الرذيلة.

وقاد المتهمون الضحية لمنزلهم واكتشفت أنها لن تكون عاملة منزلية، وأنها تستخدم في الرذيلة، فأرسلت رسالة إلى شقيقتها عبر فيس بوك وطالبتها بالاتصال بالشرطة.

بدورها داهمت الشرطة المنزل وقبضت على المتهمين، الذين يواجهون أيضاً أمام محكمة الجنايات، تهمة إدارة منزل للممارسة الرذيلة، واستغلال نساء فيها.