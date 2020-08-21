“مصيبة” .. فيديو غير أخلاقي يكشف فضيحة جديدة لـِ “انجي خوري” تشعل المواقع!

تصدّر اسم العارضة السورية انجي خوري المواقع خلال الساعات الأخيرة بعد تداول فضيحة جديدة لها .

ونشر أحد الحسابات التي تُعنى بأخبار المشاهير صوراً مما قال إنه فيديو غير اخلاقي لـ”خوري”.

ووصف الحساب الفيديو الذي وصله لـ”انجي” بأنه “مصيبة” .حسب قوله

وفي تشرين أول/أكتوبر 2019 ظهرت “انجي” منهارة بعدما صدر قرار حكومي بترحيلها من لبنان بعد اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

وبعدها بفترة، رحّلت السلطات الإماراتية في إمارة دبي انجي خوري إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

ووجهت إلى “إنجي” تهمًا تتعلق بممارسة الدعارة وخدش الحياء.