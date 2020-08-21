انجي خوري
انجي خوري
حياتنا

“مصيبة” .. فيديو غير أخلاقي يكشف فضيحة جديدة لـِ “انجي خوري” تشعل المواقع!

كتب وطن
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تصدّر اسم العارضة السورية المواقع خلال الساعات الأخيرة بعد تداول جديدة لها .

ونشر أحد الحسابات التي تُعنى بأخبار المشاهير صوراً مما قال إنه لـ”خوري”.

ووصف الحساب الفيديو الذي وصله لـ”انجي” بأنه “مصيبة” .حسب قوله

وفي تشرين أول/أكتوبر 2019 ظهرت “انجي” منهارة بعدما صدر قرار حكومي بترحيلها من لبنان بعد اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

وبعدها بفترة، رحّلت السلطات الإماراتية في إمارة انجي خوري إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

ووجهت إلى “إنجي” تهمًا تتعلق بممارسة وخدش الحياء.

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