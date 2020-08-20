الطفلة العمانية
الطفلة العمانية
الهدهد

أحرجت مشاهير السوشيال ميديا “الفالصو”.. “شاهد” هذا ما فعلته زوجة السلطان هيثم فأصبحت حديث العُمانيين

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر ، فيديو لطفلة عُمانية تبيع المثلجات، وهي تعبر عن فرحتها وجبر خاطرها من قبل زوجة شخصيا، بعد أن رفض بعض مشاهير السوشيال دعمها وتجاهلوا نشر منتجها.

 

وتقول الطفلة العمانية بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “اليوم أحلى يوم في حياتي، اليوم حصلت على أكبر دعم حين قامت زوجة السلطان هيثم قامت بشراء كل منتجاتي”.

 

وتابعت الطفلة مبتسمة: “لا أحد يأتي لي اليوم أو غداً، لقد انتهت كمية المثلجات كلها لدي”.

 

ووجهت الطفلة شكرها إلى زوجة السلطان قائلة: “السيدة الجليلة تاج فوق الرأس، الله يحفظهم ويدخلهم الجنة”.

 

وبينما أشاد المغردون بتصرف زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، هاجم العمانيون مشاهير السوشيال ميديا الذين رفضوا مساعدة الطفلة، وتجاهلوها.

 

ووصف النشطاء مشاهير السوشيال ميديا الذين تجاهلوا الطفلة بالفارغين الساعين وراء الربح المادي فقط، مطالبين وزارة الإعلام بسن قوانين ومعايير جديدة في إعلانات المشاهير.

 

واستطاعت زوجة السلطان هيثم كسب قلوب العمانين في أول ظهور إعلامي رسمي لها حين قدمت التهنئة إلى أبناء عُمان والمقيمين لدى السلطنة بمناسبة عيد الأضحى.

 

ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على “تويتر” آنذاك بيانا نقلت فيها تهنئة زوجة السلطان هيثم للمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى.

 

وجاء فيه: “تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443”.

 

وأضاف البيان: “داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات”.

 

ولاقت تهنئة زوجة سلطان عمان تفاعلا واسعا من قبل العمانيين الذين اشادوا بتقديرها للشعب وحرصها على تهنئتهم، خاصة وأن هذه التهنئة تعد أمر استثنائي لم تشهده عمان منذ 40 عاما حيث لم يكن للسلطان قابوس زوجة.

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