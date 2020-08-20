أحرجت مشاهير السوشيال ميديا “الفالصو”.. “شاهد” هذا ما فعلته زوجة السلطان هيثم فأصبحت حديث العُمانيين

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لطفلة عُمانية تبيع المثلجات، وهي تعبر عن فرحتها وجبر خاطرها من قبل زوجة السلطان هيثم شخصيا، بعد أن رفض بعض مشاهير السوشيال دعمها وتجاهلوا نشر منتجها.

وتقول الطفلة العمانية بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “اليوم أحلى يوم في حياتي، اليوم حصلت على أكبر دعم حين قامت السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم قامت بشراء كل منتجاتي”.

يتداول.. طفلة بائعة آيسكريم تعبر عن مدى فرحتها وسرورها، بعد أن تجاهلها بعض مشاهير السوشيال عن دعمهم لها في نشر منتجها pic.twitter.com/pURfcPmnco — عُمان الحدث (@oman_event) August 20, 2020

وتابعت الطفلة مبتسمة: “لا أحد يأتي لي اليوم أو غداً، لقد انتهت كمية المثلجات كلها لدي”.

ووجهت الطفلة شكرها إلى زوجة السلطان قائلة: “السيدة الجليلة تاج فوق الرأس، الله يحفظهم ويدخلهم الجنة”.

وبينما أشاد المغردون بتصرف زوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، هاجم العمانيون مشاهير السوشيال ميديا الذين رفضوا مساعدة الطفلة، وتجاهلوها.

عندي فضول اعرف

من هذولا المشاهير الماديين

اللي رفضوا يسوا اعلان لمشروعها العفوي ..؟! — Mazin Al-badi🇴🇲 (@sohar779) August 20, 2020

واجدين

كلهم يبوا فلوس — AHMED AL_ALAWI (@1236alawi) August 20, 2020

المشاهير ابتسامه خفيه كاذبه …….

مغلفه بالماده والجشع والكذب للترويج ……

اما عند بيوت الله وما ينفع الوطن لا تجد اصواتهم . نأمل التغيير العاجل ..وظهور كوكبه من المخلصين والذين هم أهل لهذا العمل . — مهما بلغت.فسوف تحاسب (@Ridewithhim) August 20, 2020

ووصف النشطاء مشاهير السوشيال ميديا الذين تجاهلوا الطفلة بالفارغين الساعين وراء الربح المادي فقط، مطالبين وزارة الإعلام بسن قوانين ومعايير جديدة في إعلانات المشاهير.

حبيبتي ربي يرزقكك وين ماكنتي اذا علي المشاهير غسلي ايدك منهم — غِـِ_رور،_ بنہَ‘ـت (@TaimorrUm) August 20, 2020

شو من المشاهير معنا تقصدوا اللي يرقم العاملات او اللي يسافر ويطلع كل جسمه عشان الشوف والشهر واللي يرقص اذا تقصدوا هذيلا هذيلا فساد حق الشباب وضياع.

الرازق الله وهو مسبب الأسباب ادعوه يستجب لكم. — المعمري (@yahyaalmamari) August 20, 2020

جزاها الله خير السيدة الجليلة تضرب مثال للتواضع… اتمنئ من وزارة الاعلام سن قوانين واسس ومعايير جديدة في اعلانات السوشل ميديا وان يكون صاحب الحساب شخص لبق في تعامله وتصرفاته ولبسه ، اما كل من هب ودب وسمى نفسه مشهور سوشل ميديا ما يصير كذا… — 🇴🇲 ALSAIDI || السعيدي 🇴🇲 (@A_S_ALSAIDI) August 20, 2020

مشاهير الفلس والله.. ي عمري فرحتها 😍… الله يحفظ ولاة أمرنا ويرزقهم البطانة الصالحة 🤲❤️ — 𝓜𝓞𝓗𝓢𝓘𝓝 🇴🇲 (@D_Flamingo7) August 20, 2020

واستطاعت زوجة السلطان هيثم كسب قلوب العمانين في أول ظهور إعلامي رسمي لها حين قدمت التهنئة إلى أبناء عُمان والمقيمين لدى السلطنة بمناسبة عيد الأضحى.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على “تويتر” آنذاك بيانا نقلت فيها تهنئة زوجة السلطان هيثم للمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى.

وجاء فيه: “تفضلت السيدة الجليلة حرم جلال السلطان المعظم فوجهت التهنئة والتبريكات إلى أبناء عمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة عيد الأضحى لهذا العام 1443”.

وأضاف البيان: “داعية الله تعالى أن يعيدها عليهم بوافر الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات”.

السّيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم  حفظها الله ورعاها تتفضل فتوجه التهنئة والتبريكات إلى أبناء عُمان الأوفياء والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ . pic.twitter.com/pdhaWHObbz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 28, 2020

ولاقت تهنئة زوجة سلطان عمان تفاعلا واسعا من قبل العمانيين الذين اشادوا بتقديرها للشعب وحرصها على تهنئتهم، خاصة وأن هذه التهنئة تعد أمر استثنائي لم تشهده عمان منذ 40 عاما حيث لم يكن للسلطان قابوس زوجة.